Побеждают не снаряды. Почему Украина выиграет войну — рано или поздно
"Быстро не получается. Снарядов не хватает. Погода не помогает. Люди устают. Дома пылают. Запад медлит. Время тянется. Но, несмотря ни на что, дух человека и дух народа побеждает. И сейчас победит". Мнение.
Украина и война. Старик и море.
Вот думаю: почему Хемингуэю дали Нобелевскую премию за небольшой в принципе рассказ "Старик и море"?
Кто читал, там действие развивается очень медленно, даже ужас как медленно.
Просто кажется, что писатель просто тянет время. А читателю нетерпеливо хочется видеть решение — чем все кончится? Скорее бы!
Поймает, наконец, старик эту ПРОКЛЯТУЮ рыбу или нет?
Самую большую рыбу, которую он только видел в своей жизни!
Да, он водил ее своей удочкой, хотя силы были неравные…
Да, его чуть не смыло с чахлого баркаса…
Да, он боролся не только с рыбой, он боролся еще и с морем.
А в самом деле, побороть море?
И он, наконец, выиграл это сражение.
Хотя вытащив рыбу на палубу, с горечью увидел, что от нее остались только кости.
Но здесь главное, что рыба сдохла.
Так и у нас. Быстро не выходит. Снарядов не хватает. Погода не помогает. Люди устают. Дома пылают. Запад медлит. Время тянется.
Но сегодня я еще раз понял, за что дают Нобелевские премии, почему писатели бывают великими и почему классика бессмертна.
Потому что, несмотря ни на что, дух человека и дух народа побеждает.
И сейчас победит.
Даже в неравной борьбе — стихия или огромная и безмозглая рыба.Важно