Не каждому дано. Почему люди ненавидят свою профессию и как с этим жить

Почему люди часто ненавидят свою профессию?

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Потому что школьникам с детства демонстрируют не всю картину их будущей деятельности.

А пичкают только сухими знаниями, вместо того, чтобы расширять их сознание.

1. Например, жизнь Бизнесмена привлекает молодежь деньгами, властью, славой, но при этом проблемы расшатанного здоровья, рисков, отсутствия денег, банкротств и ответственности за судьбы сотрудников особо не высвечиваются.

Только 3 из 100 более-менее выбиваются наверх.

2. Деятельность Политика – всегда на виду, и даже иногда суперденежна. Но не все могут постоянно идти на сделку с совестью, находить ловкие компромиссы, разбираться в законах, реально помогать людям и стране, и не попадаться на горяченьком и на лжи. Честными или удачливыми политиками становятся 7 из 100.

3. Быть Дипломатом – это значит не только званые приемы и заграница. А еще запрятывание своего мнения куда подальше, тоска по Родине и низкое жалованье. Филигранными дипломатами становятся 5 из 100.

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4. Если говорят о профессии Учителя, то под душевными сентенциями о благородстве и творческом начале этой светлой миссии скрывают, что работа эта хлопотная и неденежная. И больше – с бумагами, оценками и отчетами, чем с душами детей. Хорошими учителями становятся 12 из 100.

5. Модели в глянцевых журналах и на подиуме вызывают восхищение. А на самом деле их судьбы полны депрессивных состояний, что, впрочем, присуще всем тем, кто связал свою жизнь со спортом или шоу-бизнесом. Настоящими асами тут становятся 1 из 1000.

6. Ориентир на Айтишника – очень современен, но надо учитывать, что из 100 стартапов 90 лопаются. А еще надо иметь особенные мозги, в которых все переваривается системно. И если упустил какую-нибудь точку-запятую, нолик-единицу, то "все пропало". Таких умных в этой сфере 15 из 100.

7. Вот выросли как ниоткуда Блогеры. Особенно "миллионники", у которых миллионы фолловеров, хотя заработки исчисляются "порядком меньше". Но зато как интересно! Потому что деньги – деньгами, а вот слава!!! Тебя все знают, хвалят, пишут… Что тут не так? Все так, просто нужно иметь талант. Или натренироваться. Или найти свою непротоптанную свободную нишу. Таких талантливых блогеров – 5 из 200.

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8. Профессия Врача! Супер актуальна, человечна и вечна! Сложно учиться и нужно иметь призвание… Но!!! Теперь врач настолько востребован и славой, самоуважением и доходами, что, как говорится, вперед! Кто поймает меня на слове "доходы", могут учесть перспективы врача работать в более доброжелательных странах.

Настоящими врачам, высокого уровня, становятся 10 из 100 выпускников медицинских вузов. То есть, вроде и сложно, но можно.

9. Устремилась вверх волна желаний стать Дизайнером. Уж очень привлекательно это креативом, творчеством, свободами и большими деньгами. Увы, больших денег там уже не крутится, а умение креативить стало большим дефицитом. Но кому это в драйв, то шанс имеют 1 из 200 в этой отрасли.

10. Поэтому только знаний недостаточно. Для каждой будущей профессии и проекта, нужен особый тип мышления и характер. А не только знания.

А тут еще новая беда случилась: сотни старых профессий оказались на грани отживания. А сотни новых профессий колотят в дверь, зовут к себе. Как их распознать и прыгнуть на гребень волны удачи?

Вывод.

При выборе будущей профессии спасают не столько хорошие знания, сколько тип мышления, воля, характер, интуиция, предвидение, феноменальный случай и исключительное везение. Именно они определяют, кто-кем-чем-когда будет.

А иначе – разочарования, беспросветность и полная безнадега.

Первоисточник.