Не кожному дано. Чому люди ненавидять свою професію і як із цим жити

Чому люди часто ненавидять свою професію?

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Тому що школярам із дитинства демонструють не всю картину їхньої майбутньої діяльності.

А напихають тільки сухими знаннями, замість того, щоб розширювати їхню свідомість.

1. Наприклад, життя Бізнесмена приваблює молодь грошима, владою, славою, але при цьому проблеми розхитаного здоров'я, ризиків, відсутність грошей, банкрутств і відповідальності за долі співробітників особливо не висвітлюються.

Тільки 3 зі 100 більш-менш вибиваються наверх.

2. Діяльність Політика — завжди на виду, і навіть іноді супергрошова. Але не всі можуть постійно йти на угоду із совістю, знаходити вмілі компроміси, розбиратися в законах, реально допомагати людям і країні, і не "попадатися" на гарячому та на брехні. Чесними або щасливими політиками стають 7 зі 100.

3. Бути Дипломатом — це означає не тільки звані прийоми і закордон. А ще заховування своєї думки куди подалі, туга за Батьківщиною і низька платня. Філігранними дипломатами стають 5 зі 100.

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4. Якщо говорять про професію Вчителя, то під душевними сентенціями про благородство і творчий початок цієї світлої місії приховують, що робота ця клопітка і негрошова. І більше — з паперами, оцінками і звітами, ніж із душами дітей. Добрими вчителями стають 12 зі 100.

5. Моделі в глянцевих журналах і на подіумі викликають захоплення. А насправді їхні долі сповнені депресивних станів, що, втім, властиво всім тим, хто пов'язав своє життя зі спортом або шоу-бізнесом. Справжніми асами тут стають 1 з 1 000.

6. Орієнтир на Айтішника — дуже сучасний, але треба враховувати, що зі 100 стартапів 90 лопаються. А ще треба мати особливі мізки, в яких все перетравлюється системно. І якщо пропустив якусь крапку-кому, нулик-одиницю, то "все пропало". Таких розумних у цій сфері 15 зі 100.

7. Ось виросли як нізвідки Блогери. Особливо "мільйонники", в яких мільйони фоловерів, хоча заробітки вираховуються "порядком менше". Але зате як цікаво! Тому що гроші — грошима, а ось слава!!! Тебе всі знають, хвалять, пишуть... Що тут не так? Усе так, просто потрібно мати талант. Або натренувати. Або знайти свою непротоптану вільну нішу. Таких талановитих блогерів — 5 з 200.

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8. Професія Лікаря! Суперактуальна, людяна і вічна! Складно вчитися і потрібно мати покликання... Але!!! Тепер лікар настільки затребуваний і славою, самоповагою і доходами, що, як то кажуть, вперед! Хто зловить мене на слові "доходи", можуть врахувати перспективи лікаря працювати в більш доброзичливих країнах.

Справжніми лікарями, високого рівня, стають 10 зі 100 випускників медичних вузів. Тобто, начебто й складно, але можна.

9. Спрямувалася вгору хвиля бажань стати Дизайнером. Ну дуже приваблює це креативом, творчістю, свободами і великими грошима. На жаль, великі гроші там уже не крутяться, а вміння креативити стало великим дефіцитом. Але кому це в драйв, то шанс мають 1 з 200 у цій галузі.

10. Тому тільки знань недостатньо. Для кожної майбутньої професії і проєкту, потрібен особливий тип мислення і характер. А не тільки знання.

А тут ще нова біда трапилася: сотні старих професій опинилися на грані витіснення. А сотні нових професій б'ють у двері, кличуть до себе. Як їх розпізнати і стрибнути на гребінь хвилі удачі?

Висновок.

У процесі вибору майбутньої професії рятують не стільки хороші знання, скільки тип мислення, воля, характер, інтуїція, передбачення, феноменальний випадок і виняткове везіння. Саме вони визначають, хто-ким-чим-коли буде.

А інакше — розчарування, безпросвітність і повна безнадія.

Першоджерело.