Соціальний ліфт. Що робить людей успішними, і чому селфмейдмени більше не в моді

Поступово розвінчується міф про селф-мейд менів.

По-перше, ну і що, що ти сам себе зробив(!). Подумаєш — подвиг...

А по-друге, не у вакуумі ж люди піднімаються вгору життєвими сходами чи соціальним ліфтом.

Тренд століття змінився: тепер увага переходить до їх антиподів — аутлаєрів.

Цей термін, придуманий канадським журналістом і поп-соціологом Малкольмом Гладуелом, застосовується для характеристики таких людей, причинами злетів яких є зовсім не їх особисті якості і старанність, а особлива суміш "всього різного", яка виштовхує їх наверх.

Тільки найкрутіші рекрутингові агентства знають, що, наприклад, найкращі сейлз-менеджери (менеджери з продажу) — діти розлучених батьків з міських околиць, які здобули освіту істориків.

Азійським школярам математика дається легше, ніж іншим. Вони люблять працювати за алгоритмами і з них виходять непогані інженери та виконавці в офісах.

А кращі банкіри — це фізики-теоретики, які добре грали в дитинстві у футбол.

Успішні бізнесмени — трієчники-в-школі, лідери-в-університеті, любителі експедицій, які мають ще 2-3 хобі.

З цього видно, що якось все нелінійно складається у таких неселфмейдменів.

Так ось, знаючи сотню-іншу таких подробиць, можливо, доведеться побудувати іншу систему освіти-освіти.

А не просто провести в школі 11 років, тільки й знаючи, що зазубрюючи напам'ять котангенс, валентності та електрони, і не знаючи, куди їх застосувати.

Насправді, знання з попереднього рядка теж важливі. Шкода, що їх не завжди достатньо для того, щоб все в житті склалося добре.

А так хочеться...

Тому, так гостро постало питання про те, щоб принаймні половину шкільного часу приділяти спілкуванню, характеру, комбінаційно-кейсовому мисленню, вмінню жити у суспільстві та командній роботі.

І тоді ця формула перетворюється.

Не сам собі творець!.. А продукт соціуму, який виштовхує тебе наверх.

Це такий своєрідний дзен. Або катапульта.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.