Життя в режимі Win-Win. Як уміння шукати та знаходити компроміси робить людину сильнішою

Що краще: йти на компроміси чи бути безкомпромісним? Одні батьки вселяють дітям одне, інші – протилежне.

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Зазвичай дуже цінується безкомпромісність. Це коли людина не йде на поступки, відстоює свою думку, захищає свою позицію та доводить свою незаперечну правоту.

"Будь собою та йди до кінця!" Хоч хай розкриються всі громи та блискавки небесні.

Безкомпромісність характеризує людину як сильну духом, справжнього лідера із залізною волею та явного переможця. У неї є мета, і йому море по коліно. Це його потім зустрічають салютами та ставлять пам'ятники.

…І раптом оголосили, що однією з головних компетенцій у світі стала вважатися… пряма протилежність, а саме – "вміння шукати та знаходити компроміси".

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Сюди входять такі якості як терпіння, толерантність, входження в становище, емпатія ...

Це коли людина зважає на думку інших. І їй не соромно зробити крок назад або навіть у чомусь поступитися, явно не досягаючи максимуму своїх претензій і прав.

Часто такі ситуації ще називають Win-Win (усі виграють і одночасно програють).

Проте таких людей часто характеризують як хитрих, розважливих, колабораціоністів, безпринципних, які догоджають усім і готові домовлятися хоч із дияволами.

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При цьому будь-яка поступка розглядається суспільством як слабкість, приниження та навіть зрада.

Ось це і є сучасний актуальний тренд! А від нього ж залежать життєві настанови, життєві цінності та життєві долі.

І спробуй розберися тут, чому в школі вчити дітей: залізобетонної безкомпромісності чи, навпаки, пошуку компромісів?

Що є більшою цінністю?

Першоджерело.