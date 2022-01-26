Все і трохи більше. Як із гарантією виростити з дитини егоїста

Немає ефективнішого способу виростити з дитини егоїста, ніж постійно впроваджувати в її свідомість тезу "Все найкраще — дітям".

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Батьки часто відмовляють собі багато в чому, забезпечуючи дитині все, навіть надміру. Виростаючи, та дивується: а чому, власне, лафа скінчилася? Чому не продовжують мене балувати?

Учителі однієї зі шкіл замислилися якось над цим і звернулися до учнів із такою пам'яткою, яку роздали всім:

— Діти, ви потрапили в пристойне суспільство, розумне й інтелектуальне. Але ми, дорослі, теж люди, не гірші за вас, і знущатися над собою не дозволимо.

Дотримуйтесь правил поведінки в суспільстві та намагайтеся їх не порушувати. Хочете свободи — будь ласка, але тільки за власний рахунок, не зачіпаючи свободу та простір інших людей. І будьте дуже уважні.

Вважайте, що ви їдете дорогою. Але не варто виїжджати на зустрічну, та ще й перетинаючи подвійну осьову. Навколо вас інші машини, і вони можуть не зрозуміти ваших дивних життєвих і поведінкових маневрів і протаранять вас.

Дивіться на дорожні знаки вашого життя. Не наривайтеся.

Учні здивувалися, але зрозуміли цю істину моментально та назавжди.

Першоджерело.