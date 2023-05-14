Щоб не було війни. 5 предметів, які потрібно додати до шкільної програми

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Кожен раз, все нові та нові покоління людей, на долі яких випала війна, обурюються:

Навіщо ці війни!?. Чому вони розв'язали війну!?. Невже не можна жити спокійно?

Що ми їм такого зробили? Ну, що вони за ідіоти!

І щоразу перебувають людиноненависники, які псують нашу цивілізацію.

І починаєш думати — чому ж так?

І ось одна з відповідей.

Усі 11 шкільних років дитині розповідають про війни.

Хто кого вбив, отруїв, завоював, анексував, підкорив, полонив, забрав території та знищив людей.

І ось дитина живе в цьому інформаційно-отруйному середовищі.

… І майже нічого не вчать про те, хто що винайшов, відкрив, створив, побудував, врятував і допоміг людству.

Про лиходіїв вимагають запам'ятовувати їхні біографії, дати їхнього життя та смерті.

А про тих, хто винайшов контактні лінзи, інтернет, колготки, цифровий друк, ліки, ChatGPT… — рідко та мимохідь

Так порушено баланс добра та зла. Зла більше.

Освіта має відновити баланс добра та зла

Чи варто потім журитися, що виростаючи в атмосфері потоку знань про тотальне зло, ввібравши ці тотеми і стандарти вбивчого життєустрою, діти потім поводяться так, як вчили за підручниками.

Насправді Історії повинні викладатися зовсім по-іншому. І їх має бути кілька, причому інших.

Історія відкриттів та винаходів. Історія цивілізації та загальнолюдських цінностей. Історія рідного краю та своєї країни. Історії життів видатних людей. Футурологія.

Тоді, вбираючи більше творчої інформації, ніж руйнівної, є шанс, що і в дорослому житті люди будуть менш мілітаризовані, і більш миролюбні.

А інакше, якщо вкладати в розум і душу тільки війни, то і кінця-краю їм не буде.

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