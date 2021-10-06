Між Моцартом і Моргенштерном. Як навчити дітей і підлітків любити хорошу музику
Навіщо дітей віддають вчитися музиці? У традиційних школах кричуща суперечність: з одного боку, діти схиблені на музиці, вони взагалі з вух навушники не виймають. А з іншого боку, діти тільки і говорять, що про відразу до музики зі школи. Чому ці дві сторони не стикуються?
Навіщо дітей віддають вчитися музиці? Щоб що? Вміти грати гами?.. Знати ноти?.. Перебирати клавішами "до Елізи"?.. Писати пісні?.. Диригувати оркестром?..
Я бачив, як музичним школам навіть виводили рейтинги за показником, в чиїй школі краще грають гами. Але не хто краще імпровізує або складає пісні.
А потім глядачі скаржаться, що зі сцени лунають примітивні мелодії і антимелодії.
А звідки взятися пісням розумним і мелодіям, що запам'ятовується? Якщо ніхто про це в музикалці дітям навіть не заїкається.
Та й у традиційних школах кричуща антагоністична суперечність: з одного боку, діти схиблені на музиці, вони взагалі з вух навушники не виймають, тільки музику і слухають.
А з іншого боку, діти тільки і говорять про відразу до музики зі школи. Чому ці дві сторони не стикуються?
Чому б дітей не навчати музиці, яка подобається ЇМ, а не нав'язувати свої дорослі смаки, навіть якщо класика безсмертна?
Здавалося б, ось вона, мотивація інтересу до музики! Реальна, а не надумана. Природна, а не штучна! Так, до своєї музики — ну і що!?
Ед'юкейтори усього світу! Так скористайтеся цим даром богів!
Синхронізуйте свої великі знання в музиці з підлітковими уподобаннями і музичністю. Навіть якщо вони вам не подобаються, ріжуть слух і порушують дорослі моральні підвалини.
Підіграйте їм! Щоб їх інтерес не згас з вашими сольфеджіями та музлітературами.
Дайте їм записувати фонограми, скачавши відповідні програми, навчіть розбиратися в ЇХ музиці, в ЇХ діджеях... А не в музиці всіх наших чудових бабусь і дідусів.
Вони потім виростуть з коротких штанців своєї музичної субкультури, і наберуться смаку. І стануть високо художньо виховані, навчившись порівнювати музичні стилі і течії, тим паче, що з віком смаки змінюються.
Тоді вони зможуть оволодіти різними музичними пластами.
І тільки тому, що дорослі не кинули їх напризволяще, у найскладніший період музичного дорослішання, налаштувавши з ними теплі людські струни, замість залізобетонних стін між своєю, типу, високою музичною класичною культурою, і їх по-юнацькому протестними музичними течіями і захопленнями.
Веселих вам нот, які б торкали душу.