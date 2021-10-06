Між Моцартом і Моргенштерном. Як навчити дітей і підлітків любити хорошу музику

Навіщо дітей віддають вчитися музиці? Щоб що? Вміти грати гами?.. Знати ноти?.. Перебирати клавішами "до Елізи"?.. Писати пісні?.. Диригувати оркестром?..

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Я бачив, як музичним школам навіть виводили рейтинги за показником, в чиїй школі краще грають гами. Але не хто краще імпровізує або складає пісні.

А потім глядачі скаржаться, що зі сцени лунають примітивні мелодії і антимелодії.

А звідки взятися пісням розумним і мелодіям, що запам'ятовується? Якщо ніхто про це в музикалці дітям навіть не заїкається.

Та й у традиційних школах кричуща антагоністична суперечність: з одного боку, діти схиблені на музиці, вони взагалі з вух навушники не виймають, тільки музику і слухають.

А з іншого боку, діти тільки і говорять про відразу до музики зі школи. Чому ці дві сторони не стикуються?

Чому б дітей не навчати музиці, яка подобається ЇМ, а не нав'язувати свої дорослі смаки, навіть якщо класика безсмертна?

Здавалося б, ось вона, мотивація інтересу до музики! Реальна, а не надумана. Природна, а не штучна! Так, до своєї музики — ну і що!?

Ед'юкейтори усього світу! Так скористайтеся цим даром богів!

Синхронізуйте свої великі знання в музиці з підлітковими уподобаннями і музичністю. Навіть якщо вони вам не подобаються, ріжуть слух і порушують дорослі моральні підвалини.

Підіграйте їм! Щоб їх інтерес не згас з вашими сольфеджіями та музлітературами.

Дайте їм записувати фонограми, скачавши відповідні програми, навчіть розбиратися в ЇХ музиці, в ЇХ діджеях... А не в музиці всіх наших чудових бабусь і дідусів.

Вони потім виростуть з коротких штанців своєї музичної субкультури, і наберуться смаку. І стануть високо художньо виховані, навчившись порівнювати музичні стилі і течії, тим паче, що з віком смаки змінюються.

Тоді вони зможуть оволодіти різними музичними пластами.

І тільки тому, що дорослі не кинули їх напризволяще, у найскладніший період музичного дорослішання, налаштувавши з ними теплі людські струни, замість залізобетонних стін між своєю, типу, високою музичною класичною культурою, і їх по-юнацькому протестними музичними течіями і захопленнями.

Веселих вам нот, які б торкали душу.

Першоджерело.