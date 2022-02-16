Стиль життя
Вижити всупереч. Три причини не зламатися під тягарем життєвих негараздів
Одні ламаються під тягарем життєвих негараздів. Інші все життя опираються їм. А треті з посмішкою пурхають над тими та іншими. Як же стати життєстійкою і непотоплюваною людиною?
Як стати непотоплюваним? Я вивчав природу непотоплюваності деяких людей та компаній.
Тут таке діло. Одні ламаються під тягарем життєвих негараздів… Інші все життя пручаються їм… А треті з посмішкою пурхають над тими та іншими.
Так ось. У життєстійких людей є три непропорційні вміння у вигляді унікальних сумішей:
- Здоровий погляд на речі (80%) + деяка бешкетність (20%).
- Переконаність в тому, що має сенс (80%) + щось робити безглузде (20%).
- Робити все за правилами (80%) + вміння знаходити нетривіальні виходи з будь-яких тупикових ситуацій, не за загальноприйнятими правилами (20%).
У магазині вони купують не програвач, а вигравач.
І вдома в них не вимикач, а вмикач.
Отже, все дуже просто і легко.