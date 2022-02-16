Вижити всупереч. Три причини не зламатися під тягарем життєвих негараздів

Одні ламаються під тягарем життєвих негараздів. Інші все життя опираються їм. А треті з посмішкою пурхають над тими та іншими. Як же стати життєстійкою і непотоплюваною людиною?

Як стати непотоплюваним? Я вивчав природу непотоплюваності деяких людей та компаній.

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Тут таке діло. Одні ламаються під тягарем життєвих негараздів… Інші все життя пручаються їм… А треті з посмішкою пурхають над тими та іншими.

Так ось. У життєстійких людей є три непропорційні вміння у вигляді унікальних сумішей:

Здоровий погляд на речі (80%) + деяка бешкетність (20%). Переконаність в тому, що має сенс (80%) + щось робити безглузде (20%). Робити все за правилами (80%) + вміння знаходити нетривіальні виходи з будь-яких тупикових ситуацій, не за загальноприйнятими правилами (20%).

У магазині вони купують не програвач, а вигравач.

І вдома в них не вимикач, а вмикач.

Отже, все дуже просто і легко.

Першоджерело.