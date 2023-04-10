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Думки

ChatGPT на допомогу. Українська освіта має дивитися не лише у минуле, а й у майбутнє

"Зараз є чудова можливість, викладати онлайн зовсім інший формат знань — як старих, так і нових, і про майбутнє. Тільки тоді можна розраховувати на нормальну перебудову світу, оскільки перед очима буде багатовимірна матриця цього майбутнього". Думка.

Володимир Співаковський
Володимир Співаковський
Президент корпорації "Гранд", письменник, бізнесмен
eye 251
освіта, навчання, книги, комп'ютер, студент
Фото: Facebook | Ідеальна освіта має поєднувати знання про минуле та погляд у майбутнє
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Що буде з освітою, якщо в онлайн залити лише старі підручники? Правильно! Ми отримаємо той світ, який маємо зараз.

Він нам подобається?

Якщо ні, чи не дуже, то для покращення освіти, для осягнення нових знань і бажання зробити світ дещо кращим, у підручниках слід поміщати щось інше та інакше.

Ось усі кажуть, що школа має готувати дітей до майбутнього.

А ви багато бачили в підручниках такого освітнього контенту, який сприяє збагненню цього майбутнього? Тоді, може, є сенс ставити перед освітою інші цілі, ніж просто примітивне складання іспитів та тестів. Ви бачили у тестах щось про майбутнє?

… Якби комп'ютери використовувалися тільки для того, щоб друкувати тексти (як спочатку і було), то це було б їх використання лише на відсоток. А зараз вже ChatGPT!

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Штучний інтелект – на службу освіти!

Зараз є чудова можливість, викладати онлайн зовсім інший формат знань – як старих, так і нових, і про майбутнє. А також тих знань, які ще не пізнані.

І не забувати про акселеративні, прискорені технології їх засвоєння.

Тільки тоді можна розраховувати на нормальну перебудову світу, оскільки перед очима буде багатовимірна матриця цього майбутнього.

А як дітям було б цікаво!

А не те, що зараз, безсильне спостереження паніки та агонії. І повне нерозуміння — що робити, навіщо, як, ким і на який результат?

Джерело

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"Хвилина мовчання" в садках і школах. Як зробити так, щоб вона набула сенсу
"Хвилина мовчання" в садках і школах. Як зробити так, щоб вона набула сенсу