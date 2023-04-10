ChatGPT на допомогу. Українська освіта має дивитися не лише у минуле, а й у майбутнє

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Що буде з освітою, якщо в онлайн залити лише старі підручники? Правильно! Ми отримаємо той світ, який маємо зараз.

Він нам подобається?

Якщо ні, чи не дуже, то для покращення освіти, для осягнення нових знань і бажання зробити світ дещо кращим, у підручниках слід поміщати щось інше та інакше.

Ось усі кажуть, що школа має готувати дітей до майбутнього.

А ви багато бачили в підручниках такого освітнього контенту, який сприяє збагненню цього майбутнього? Тоді, може, є сенс ставити перед освітою інші цілі, ніж просто примітивне складання іспитів та тестів. Ви бачили у тестах щось про майбутнє?

… Якби комп'ютери використовувалися тільки для того, щоб друкувати тексти (як спочатку і було), то це було б їх використання лише на відсоток. А зараз вже ChatGPT!

Штучний інтелект – на службу освіти!

Зараз є чудова можливість, викладати онлайн зовсім інший формат знань – як старих, так і нових, і про майбутнє. А також тих знань, які ще не пізнані.

І не забувати про акселеративні, прискорені технології їх засвоєння.

Тільки тоді можна розраховувати на нормальну перебудову світу, оскільки перед очима буде багатовимірна матриця цього майбутнього.

А як дітям було б цікаво!

А не те, що зараз, безсильне спостереження паніки та агонії. І повне нерозуміння — що робити, навіщо, як, ким і на який результат?

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