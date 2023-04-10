ChatGPT в помощь. Украинское образование должно смотреть не только в прошлое, но и в будущее

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Что будет с образованием, если в онлайн залить только старые учебники?

Верно! Мы получим тот мир, который сейчас есть.

Он нам нравится?

Если нет или не очень, то для улучшения образования, для постижения новых знаний и желания сделать мир несколько лучше, в учебниках следует помещать что-то другое и иначе.

Вот все говорят, что школа должна готовить детей к будущему. А вы много видели в учебниках такого образовательного контента, который способствует постижению этого будущего?

Тогда, может быть, есть смысл ставить перед образованием другие цели, чем просто примитивная сдача экзаменов и тестов? Вы видели в тестах что-нибудь о будущем?

… Если бы компьютеры использовались только для того, чтобы печатать тексты (как изначально и было), это было бы их использование только на процент. А теперь уже ChatGPT!

Искусственный интеллект – на службу образованию!

Сейчас есть отличная возможность, преподавать онлайн совсем другой формат знаний – как старых, так и новых, и о будущем. А также тех знаний, которые еще не опознаны. И не забывать об акселеративных, ускоренных технологиях их усвоения.

Только тогда можно рассчитывать на нормальное переустройство мира, поскольку перед глазами будет многомерная матрица этого будущего.

А как детям было бы интересно! А не то что сейчас, бессильное наблюдение паники и агонии. И полное непонимание – что делать, зачем, как, кем и на какой результат?

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