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Мнения

ChatGPT в помощь. Украинское образование должно смотреть не только в прошлое, но и в будущее

"Сейчас есть отличная возможность, преподавать онлайн совсем другой формат знаний – как старых, так и новых, и о будущем. Только тогда можно рассчитывать на нормальное переустройство мира, поскольку перед глазами будет многомерная матрица этого будущего". Мнение.

Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский
Президент корпорации "Гранд", писатель, бизнесмен
eye 186
образование, учеба, книги, компьютер, студент
Фото: Facebook | Идеальное образование должно сочетать знания о прошлом и взгляд в будущее
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Что будет с образованием, если в онлайн залить только старые учебники?

Верно! Мы получим тот мир, который сейчас есть.

Он нам нравится?

Если нет или не очень, то для улучшения образования, для постижения новых знаний и желания сделать мир несколько лучше, в учебниках следует помещать что-то другое и иначе.

Вот все говорят, что школа должна готовить детей к будущему. А вы много видели в учебниках такого образовательного контента, который способствует постижению этого будущего?

Тогда, может быть, есть смысл ставить перед образованием другие цели, чем просто примитивная сдача экзаменов и тестов? Вы видели в тестах что-нибудь о будущем?

… Если бы компьютеры использовались только для того, чтобы печатать тексты (как изначально и было), это было бы их использование только на процент. А теперь уже ChatGPT!

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Искусственный интеллект – на службу образованию!

Сейчас есть отличная возможность, преподавать онлайн совсем другой формат знаний – как старых, так и новых, и о будущем. А также тех знаний, которые еще не опознаны. И не забывать об акселеративных, ускоренных технологиях их усвоения.

Только тогда можно рассчитывать на нормальное переустройство мира, поскольку перед глазами будет многомерная матрица этого будущего.

А как детям было бы интересно! А не то что сейчас, бессильное наблюдение паники и агонии. И полное непонимание – что делать, зачем, как, кем и на какой результат?

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