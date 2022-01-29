Жизнь в режиме Win-Win. Как умение искать и находить компромиссы делает человека сильнее

Что лучше: идти на компромиссы или быть бескомпромиссным? Одни родители внушают детям одно, другие – обратное.

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Обычно очень сильно ценится бескомпромиссность. Это когда человек не идет на уступки…, отстаивает свое мнение…, защищает свою позицию… и доказывает свою неопровержимую правоту.

"Будь собой и иди до конца"! Хоть пусть разверзнутся все громы и молнии небесные.

Бескомпромиссность характеризует человека, как сильного духом, настоящего лидера с железной волей, и явного победителя. У него есть цель и ему море по колено. Это его потом встречают салютами и ставят памятники.

…И вдруг, объявили, что одной из главных компетенций в мире стала считаться… прямая противоположность, а именно – "Умение искать и находить компромиссы".

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Сюда же входят такие качества, как терпение, толерантность, вхождение в положение, эмпатия…

Это когда человек учитывает мнение других. И ему не зазорно сделать шаг назад или даже в чем-то уступить, заведомо не достигая максимума своих претензий и прав.

Часто такие ситуации еще называют Win-Win (все выигрывают и одновременно чуть-чуть проигрывают).

Однако, таких людей часто характеризуют, как хитрых, расчетливых, коллаборационистов, беспринципных, угождающих всем, и готовых договариваться хоть с дьяволами.

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При этом любая уступка рассматривается обществом, как слабость, унижение и даже предательство.

Вот это и есть современный животрепещущий тренд! А от него же зависят жизненные установки, жизненные ценности и жизненные судьбы.

И попробуй разберись тут, чему в школе учить детей: железобетонной бескомпромиссности или, наоборот, поиску компромиссов?

Что является большей ценностью?

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