Жизнь в режиме Win-Win. Как умение искать и находить компромиссы делает человека сильнее
Одна из главных компетенций человека — умение искать и находить компромиссы и учитывать мнение других. Часто такие ситуации еще называют Win-Win (все выигрывают и одновременно чуть-чуть проигрывают).
Что лучше: идти на компромиссы или быть бескомпромиссным? Одни родители внушают детям одно, другие – обратное.
Обычно очень сильно ценится бескомпромиссность. Это когда человек не идет на уступки…, отстаивает свое мнение…, защищает свою позицию… и доказывает свою неопровержимую правоту.
"Будь собой и иди до конца"! Хоть пусть разверзнутся все громы и молнии небесные.
Бескомпромиссность характеризует человека, как сильного духом, настоящего лидера с железной волей, и явного победителя. У него есть цель и ему море по колено. Это его потом встречают салютами и ставят памятники.
…И вдруг, объявили, что одной из главных компетенций в мире стала считаться… прямая противоположность, а именно – "Умение искать и находить компромиссы".
Сюда же входят такие качества, как терпение, толерантность, вхождение в положение, эмпатия…
Это когда человек учитывает мнение других. И ему не зазорно сделать шаг назад или даже в чем-то уступить, заведомо не достигая максимума своих претензий и прав.
Часто такие ситуации еще называют Win-Win (все выигрывают и одновременно чуть-чуть проигрывают).
Однако, таких людей часто характеризуют, как хитрых, расчетливых, коллаборационистов, беспринципных, угождающих всем, и готовых договариваться хоть с дьяволами.Важно
При этом любая уступка рассматривается обществом, как слабость, унижение и даже предательство.
Вот это и есть современный животрепещущий тренд! А от него же зависят жизненные установки, жизненные ценности и жизненные судьбы.
И попробуй разберись тут, чему в школе учить детей: железобетонной бескомпромиссности или, наоборот, поиску компромиссов?
Что является большей ценностью?