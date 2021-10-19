Между желанием и долгом. Как превратить добрые дела из обязанности в удовольствие

Должен/должна/ мог/могла.

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Очень часто от нас требуют того, чего мы абсолютно не собирались делать. Но нам говорят — ты должна/должен, как близкие люди, так и абсолютно незнакомые.

В итоге, человек чувствует себя бесконечно кому-то должным. И ему постоянно напоминают фразой "Ты мог бы/могла бы" сделать то или сказать это. Но дело в том, что человек в состоянии сам решить для себя, что кому он должен и что он бы мог или не мог. Потому что все зависит всего лишь от одной эмоции: чего на самом деле человек ХОЧЕТ.

Простой и абсолютно примитивный пример.

На днях зашла в магазинчик рядом с домом. Купить две пачки печенья без сахара и шоколад. Во всем районе такое печенье, сделанное в Испании, есть только у них. Австрийский шоколад — есть только у них. В магазине был один покупатель — женщина , которая не знала, что ей взять, но тоже смотрела на это печенье. Я быстро забрала две последние пачки.

Пока платила за покупку, услышала реплику женщины: "Я тоже собиралась брать это печенье, вы могли бы оставить одну".

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Ок, разберемся. Иногда я беру одну пачку, иногда две. Когда я беру две пачки, это значит, что беру я их не себе. В представлении этой женщины, я плохой человек, который у нее из-под носа забрал последние две пачки печенья. Именно так она думает и будет думать.

Но я-то ведь знаю правду. Я везу вторую пачку печенья подруге или бывшей свекрови, бабушке моих детей, к чаю. Печенье вкусное, тает во рту, но абсолютно не дешевое. В моей семье его любят все. Но объяснять все это постороннему человеку я не должна.

И мы снова приходим к тому, что человек в состоянии сам решить, что и кому он должен и что он может или хочет сделать.

Например, стоя в очереди к кассе супермаркета, я пропускаю вперед маму с коляской и плачущим ребенком или оплачиваю за бабушку ее чек, потому что я ХОЧУ так сделать — это первое.

Второе — я МОГУ так сделать, потому что имею такое желание и такую возможность. А просто идти на поводу у кого-то, потому что кто-то решил, что ему надо больше — я не буду.

В этом вся разница. Задумайтесь. И поступать следует так, как надо и хочется вам, в первую очередь. А не тем, кто вас окружает.

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