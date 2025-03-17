Нет зрения — нет жилья: как хозяева киевских квартир придумали себе касту изгоев

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Не думала, что когда-то напишу это сообщение, потому что мне все казалось более оптимистичным. Пока не столкнулась непосредственно.

Имеем: молодого человека — 1 группа инвалидности, полная потеря зрения за несколько последних лет. Мужчина работает, может сам собой заниматься, прошел реабилитацию, где его научили этому. Он имеет водителя и помощников. Киевлянин.

И он не может снять себе квартиру, которую хочет, в районе, котором хочет. Риелторы работают с ним, но владельцы квартир постоянно отказывают ему из-за этой инклюзии.

Я устала за всем этим наблюдать. Эти постоянные упирания в стену безразличия. Решила помочь. Договаривалась на просмотры квартиры, но столкнулась снова с нежеланием владельцев квартир вселять такого человека к себе. Ну, то, что владельцы квартир давно выставляют кучу требований: без детей, без животных, летать по квартире, пользоваться мебелью годами, так, чтобы мебель оставалась в новом состоянии, это все в курсе.

Говорила с риелторами относительно ситуации, говорят, что часто владельцы отказывают людям с различными видами инвалидности, а сейчас к этому списку добавились еще демобилизованные защитники. Считают, что у них "ненормальное психическое состояние", а об инклюзивных военных вообще не идет речь. Только здоровых всех хотят, с двумя руками и двумя ногами.

И я об этом писала 2 года назад, что такое вероятно, но не думала, что люди с инклюзией будут сталкиваться с этим постоянно. И реально, это все печально, неприятно, странно и больно. Руки опускаются от такого отношения.

И я растеряна, и не имею больше идей, как такому "неудобному человеку" (и это не мои слова) найти себе жилье? Что можете посоветовать? Спасибо.

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