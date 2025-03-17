Немає зору — немає житла: як господарі київських квартир придумали собі касту ізгоїв

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Не думала, що колись напишу цей допис, бо мені все здавалось більш оптимістичним. Поки не стикнулась вочевидь.

Маємо: молодого чоловіка — 1 група інвалідності, повна втрата зору за декілька останніх років. Чоловік працює, може сам собою опікуватись, пройшов реабілітацію, де його навчили цього. Він має водія та помічників. Киянин.

І він не може орендувати собі квартиру, яку хоче, в районі, якому хоче. Рієлтори працюють з ним, але власники квартир постійно відмовляють йому через цю інклюзію.

Я втомилась за цим всім спостерігати. Ці постійні впирання в стіну байдужості. Вирішила допомогти. Домовлялась на перегляди квартири, але стикнулась знову з небажанням власників квартир вселяти таку людину до себе. Ну, те, що власники квартир давно виставляють купу вимог: без дітей, без тварин, літати по квартирі, користуватись меблями роками, так, щоб меблі залишались в новому стані, це всі в курсі.

Говорила з рієлторами стосовно ситуації, кажуть, що часто власники відмовляють людям з різними видами інвалідності, а зараз до цього списку додались ще демобілізовані захисники. Вважають, що в них "ненормальний психічний стан", а про інклюзивних військових взагалі не йдеться. Тільки здорових всіх хочуть, з двома руками та двома ногами.

І я про це писала 2 роки тому, що таке ймовірно, але не думала, що люди з інклюзією будуть стикатись із цим постійно. І реально, це все сумно, неприємно, дивно і боляче. Руки опускаються від такого ставлення.

І я розгублена, і не маю більше ідей, як такій "незручній людині" (і це не мої слова) знайти собі житло? Що можете порадити? Дякую.

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