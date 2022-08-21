"Перше літо для того, щоб по-іншому подивитись на багато глибоких та важливих для мене речей". Думка.

Перше літо, на яке ми з вами не будували плани — майже закінчилось. Багато тих, хто, знаходячись під обстрілами, будував план, як йому вижити.

Але. Наші активно просуваються на південному напрямку, роблять бавовну в Криму.

Перше літо, яке ми були на дачі всім гуртом, і батьки колишнього чоловіка були нам тільки раді.

Перше літо, в якому я маю повне порозуміння з колишнім чоловіком і позитивне спілкування.

Перше літо для того, щоб по-іншому подивитись на багато глибоких та важливих для мене речей.

Перше літо, коли точно не треба судомно думати про відпустку, бо її не буде. Але відпочивати тілом на душею раз на тиждень.

Перше літо, коли я змогла переспівати вокально складну пісню з сімфонічним оркестром.

Перше літо, коли я не п`ю антидепресанти, а посміхаюсь вже навіть на фото. Бо ти сам робиш мене такою.

Фото: Pexels

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