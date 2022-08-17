Без розмов. Чому ви ні перед ким не зобов`язані виправдовуватись

"Ви ніколи не дізнаєтесь від вихованої людини, що вона вихована. Виховання – це те, про що не треба говорити, ви відчуєте та побачите все самі – без розмов". Думка.

Є над чим подумати.

Ви ніколи не дізнаєтеся від вихованої багатої людини, що вона багата. Гроші люблять тишу. Цей типаж людей класний тим, що не показує всім навколо, скільки в нього грошей, і ніколи не буде запитувати про чужі. Мені подобається ось ця природна скромність: в одязі, взутті, виборі місця зустрічі чи автомобіля.

Мені подобається, як гідно поводиться ця група людей. Ніхто нікому нічого не доводить. І не виправдовується перед кимось.

Жоден із такої групи людей з мого оточення не спитав мене, чому я їжджу на такій машині, чому орендую квартиру, як так вийшло, шо я з дітьми 5 років тому залишилась без нічого, після шлюбу 8 років. Або звідки і чому в мене взявся перший не маленький кредит в моєму житті (і він не на машину чи квартиру). Ні перед жодним я не виправдовувалась, чому так. І я завжди мала нагоду розповісти сама, що хотіла.

Чи про це я мріяла в свої, наприклад, 14 чи 18 років? Що я буду впахувати без можливості відпочити? Що під час сексу я буду в голові прокручувати варіанти дизайну банерів чи слоганів для клієнта? Вставати кожного дня о 6-й і їхати на манікюр на 7-му ранку. І не в той день, коли в мене зал. А в довоєнний час: розвозити дітей в школу, повертатись на роботу через зал, посеред дня забирати дітей зі школи та розкидати їх по гуртках.

Чи були в мене інші варіанти? Ну, типу народити дітей і сісти в декрет на 10 років. Ні, не були. Бо, якщо ти працюєш як кінь, це точно не через те, що ти саме так хочеш працювати. Там завжди є свої причини чому.

[ + – ] "Чи були в мене інші варіанти? Ну, типу народити дітей і сісти в декрет на 10 років. Ні, не були" Фото: Pexels

Хоча, слава богу, весь цей час мені траплялись свої люди, які підтримували мене і ніколи не ображали, а тільки допомогали вставати на ноги. Тому мене дуже дивує, коли зустрічається людина, яка починає ставити купу питань, як на співбесіді (хоча в мене не співбесіда), ще і так ставити питання, що ти починаєш почувати себе лайном. Потім проносиш все це через довгий робочий день і о 23:00 набираєш небідного друга, бо він тільки закінчив працювати, а ти не можеш заснути від потоку думок в голові. Який вислуховує тебе і розкладає абсолютно все за 30 хвилин. А о 6-й зранку ще передзвонює контрольно, бо якраз вже їде в офіс, і перепитує, чи я нормально спала.

Боже, дякую, що ці люди є в моєму житті

Дякую, що я можу написати чи набрати в будь-який час, людині-другу,, власнику компанії рівня "Сільпо", "Розетки", МХП чи "Укрпошти". А найбільш крутими кейсами ділитися з вами — на вебінарах, наприклад.

Ви ні перед ким не зобов`язані виправдовуватись.

Передаю привіт всім таким своїм людям. Бо інколи вони встигають зайти сюди і почитати щось про себе. Обійняла

Всім доброго ранку.

Джерело.

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