Без разговоров. Почему вы ни перед кем не обязаны оправдываться
"Вы никогда не узнаете от воспитанного человека, что он воспитан. Воспитание – это то, о чем не нужно говорить, вы почувствуете и увидите все сами – без разговоров". Мнение.
Есть о чем подумать.
Вы никогда не узнаете от воспитанного богатого человека, что он богат. Деньги любят тишину. Этот тип людей хорош тем, что не показывает всем вокруг, сколько у него денег и никогда не будет спрашивать о чужих. Мне нравится вот эта естественная скромность: в одежде, обуви, выборе места встречи или автомобиля.
Мне нравится, как ведет себя эта группа людей. Никто никому ничего не доказывает. И не оправдывается перед кем-либо.
Ни один из этой группы людей в моем окружении не спросил меня, почему я езжу на такой машине, почему арендую квартиру, как так получилось, что я с детьми 5 лет назад осталась без всего, после 8 лет брака. Или откуда и почему у меня взялся первый маленький кредит в моей жизни (и он не на машину или квартиру). Ни перед одним я не оправдывалась, почему так. И я всегда имела возможность рассказать сама, что хотела.
Разве об этом я мечтала в свои, например, 14 или 18 лет? Что я буду пахать без возможности отдохнуть? Что во время секса я буду в уме прокручивать варианты дизайна баннеров или слоганов для клиента? Вставать каждый день в 6 и ехать на маникюр на 7 утра. И не в тот день, когда у меня зал. А в довоенное время: развозить детей в школу, возвращаться на работу через зал, посреди дня забирать детей из школы и разбрасывать их по кружкам.
Были ли у меня другие варианты? Ну, типа, родить детей и сесть в декрет на 10 лет. Нет, не было. Потому что, если ты работаешь как лошадь, это точно не потому, что ты именно так хочешь работать. Там всегда есть свои причины почему.
Хотя, слава богу, все это время мне попадались свои люди, которые поддерживали меня и никогда не обижали, а только помогали вставать на ноги. Поэтому меня очень удивляет, когда встречается человек, который начинает задавать кучу вопросов, как на собеседовании (хотя у меня не собеседование), еще и так задавать вопросы, что ты начинаешь чувствовать себя дерьмом. Потом проносишь все это через долгий рабочий день и в 23:00 набираешь небедного друга, потому что он только закончил работать, а ты не можешь заснуть от потока мыслей в голове. И он выслушивает тебя и раскладывает абсолютно все за 30 минут. А в 6 утра еще и перезванивает контрольно, потому что как раз уже едет в офис, и переспрашивает, нормально ли я спала.
Боже, спасибо, что эти люди есть в моей жизни
Спасибо, что я могу написать или набрать в любое время человеку-другу, владельцу компании уровня "Сильпо", "Розетки", МХП или "Укрпочты". А наиболее крутыми кейсами делиться с вами – на вебинарах, например.
Вы ни перед кем не обязаны оправдываться.
Передаю привет всем таким своим людям. Иногда они успевают зайти сюда и почитать что-то о себе. Обняла
Всем доброе утро.Важно