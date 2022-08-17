Без разговоров. Почему вы ни перед кем не обязаны оправдываться

"Вы никогда не узнаете от воспитанного человека, что он воспитан. Воспитание – это то, о чем не нужно говорить, вы почувствуете и увидите все сами – без разговоров". Мнение.

Есть о чем подумать.

Вы никогда не узнаете от воспитанного богатого человека, что он богат. Деньги любят тишину. Этот тип людей хорош тем, что не показывает всем вокруг, сколько у него денег и никогда не будет спрашивать о чужих. Мне нравится вот эта естественная скромность: в одежде, обуви, выборе места встречи или автомобиля.

Мне нравится, как ведет себя эта группа людей. Никто никому ничего не доказывает. И не оправдывается перед кем-либо.

Ни один из этой группы людей в моем окружении не спросил меня, почему я езжу на такой машине, почему арендую квартиру, как так получилось, что я с детьми 5 лет назад осталась без всего, после 8 лет брака. Или откуда и почему у меня взялся первый маленький кредит в моей жизни (и он не на машину или квартиру). Ни перед одним я не оправдывалась, почему так. И я всегда имела возможность рассказать сама, что хотела.

Разве об этом я мечтала в свои, например, 14 или 18 лет? Что я буду пахать без возможности отдохнуть? Что во время секса я буду в уме прокручивать варианты дизайна баннеров или слоганов для клиента? Вставать каждый день в 6 и ехать на маникюр на 7 утра. И не в тот день, когда у меня зал. А в довоенное время: развозить детей в школу, возвращаться на работу через зал, посреди дня забирать детей из школы и разбрасывать их по кружкам.

Были ли у меня другие варианты? Ну, типа, родить детей и сесть в декрет на 10 лет. Нет, не было. Потому что, если ты работаешь как лошадь, это точно не потому, что ты именно так хочешь работать. Там всегда есть свои причины почему.

[ + – ] "Были ли у меня другие варианты? Ну, типа, родить детей и сесть в декрет на 10 лет. Нет, не были" Фото: Pexels

Хотя, слава богу, все это время мне попадались свои люди, которые поддерживали меня и никогда не обижали, а только помогали вставать на ноги. Поэтому меня очень удивляет, когда встречается человек, который начинает задавать кучу вопросов, как на собеседовании (хотя у меня не собеседование), еще и так задавать вопросы, что ты начинаешь чувствовать себя дерьмом. Потом проносишь все это через долгий рабочий день и в 23:00 набираешь небедного друга, потому что он только закончил работать, а ты не можешь заснуть от потока мыслей в голове. И он выслушивает тебя и раскладывает абсолютно все за 30 минут. А в 6 утра еще и перезванивает контрольно, потому что как раз уже едет в офис, и переспрашивает, нормально ли я спала.

Боже, спасибо, что эти люди есть в моей жизни

Спасибо, что я могу написать или набрать в любое время человеку-другу, владельцу компании уровня "Сильпо", "Розетки", МХП или "Укрпочты". А наиболее крутыми кейсами делиться с вами – на вебинарах, например.

Вы ни перед кем не обязаны оправдываться.

Передаю привет всем таким своим людям. Иногда они успевают зайти сюда и почитать что-то о себе. Обняла

Всем доброе утро.

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