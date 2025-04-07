Советское воспитание против современных границ: как работает конфликт поколений

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Почему люди так любят разрушать личные границы других людей?

У нас люди любят охотно и бесплатно раздавать советы, не вникая глубоко в суть вопроса. Поэтому я такое пресекаю сразу в онлайне и в жизни. Я всегда контролирую свои личные границы и не терплю, когда их нарушают.

На днях как раз произошла интересная ситуация.

Выходили вечером с дочкой гулять с собакой. Часто на пути выбрасываем мусор. Малая пошла вперед выбрасывать, я шла с собакой позади. Вижу, она не рассчитала свой бросок, промахнулась. Пакет пролетел через мусорник.

Замерла на секунду, потому что знает, что я такое не принимаю.

Напротив мусорников стояли две пожилые женщины, общаясь между собой. Сразу вдвоем они начали кричать на мою дочь, чтобы убирала пакет с мусором, и это когда, уже дочь туда начала заворачивать.

И тут меня прорвало.

Я вообще-то дипломат в переговорах.

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Но я терпеть не могу, когда незнакомые люди влезают ко мне или к моим детям и начинают их поучать и воспитывать. Потому что я уже воспитала. Моих детей поучать еще раз не надо.

И дочка у меня такая, что когда кричат, она зависает. Это не мои методы вообще. Тем более, уже промахивалась и подбирала и выбрасывала, как надо.

Я подошла к женщинам попросила не вмешиваться и не рассказывать мне и моему ребенку, что нужно делать. Но их несло дальше. Реально крик стоял на весь двор.

Рядом шел мужчина в военной форме. Он начал орать на меня с фразами: "Не умеешь воспитывать ребенка! Что это выросло вообще".

Дочка подняла пакет, и пошла с ним ко мне и тем теткам. По законам моей логики, я думала, что она этот пакет с мусором сбросит на них🤦‍♀️🤣🤣.

Что показывает эта ситуация?

Что у людей отсутствует культура общения. Люди не уважают личные границы других людей. Особенно — это касается старшего поколения. Потому что они росли и жили в Советском Союзе. А там было нормой, когда старшее поколение поучает младшее. Потому что они старше по возрасту и типа знают больше, чем молодые. Вспомните, как было в вашем детстве в школе, во дворе? Нам говорили:

- Потому что я здесь в школе 30 лет работаю, а ты сопля маленькая.

Или:

- Да я жизнь видел/видела, а ты что? Тебе 20, а мне 60!

Я точно не должна уважать незнакомого человека, потому что он старше меня или моего ребенка по возрасту. Возраст никак не оправдывает. Или старшие не бывают безмозглыми и хуже детей по своему развитию?

Мы уже 30 лет как живем не в Советском Союзе, но публичные вмешательства от незнакомых людей — и по сей день считаются нормой. А в нашей стране почему-то продолжают не обращать на это внимание.

Вот и все мои выводы.

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