Советское воспитание против современных границ: как работает конфликт поколений
Стремление разрушать личные границы других людей — наследие, которое украинцы упорно тащат с собой из советского прошлого. Сетуя по этому поводу, блогер Полина Левицкая предлагает обратить, наконец, на это внимание и иллюстрирует проблему инцидентом с участием своей дочери
Почему люди так любят разрушать личные границы других людей?
У нас люди любят охотно и бесплатно раздавать советы, не вникая глубоко в суть вопроса. Поэтому я такое пресекаю сразу в онлайне и в жизни. Я всегда контролирую свои личные границы и не терплю, когда их нарушают.
На днях как раз произошла интересная ситуация.
Выходили вечером с дочкой гулять с собакой. Часто на пути выбрасываем мусор. Малая пошла вперед выбрасывать, я шла с собакой позади. Вижу, она не рассчитала свой бросок, промахнулась. Пакет пролетел через мусорник.
Замерла на секунду, потому что знает, что я такое не принимаю.
Напротив мусорников стояли две пожилые женщины, общаясь между собой. Сразу вдвоем они начали кричать на мою дочь, чтобы убирала пакет с мусором, и это когда, уже дочь туда начала заворачивать.
И тут меня прорвало.
Я вообще-то дипломат в переговорах.Важно
Но я терпеть не могу, когда незнакомые люди влезают ко мне или к моим детям и начинают их поучать и воспитывать. Потому что я уже воспитала. Моих детей поучать еще раз не надо.
И дочка у меня такая, что когда кричат, она зависает. Это не мои методы вообще. Тем более, уже промахивалась и подбирала и выбрасывала, как надо.
Я подошла к женщинам попросила не вмешиваться и не рассказывать мне и моему ребенку, что нужно делать. Но их несло дальше. Реально крик стоял на весь двор.
Рядом шел мужчина в военной форме. Он начал орать на меня с фразами: "Не умеешь воспитывать ребенка! Что это выросло вообще".
Дочка подняла пакет, и пошла с ним ко мне и тем теткам. По законам моей логики, я думала, что она этот пакет с мусором сбросит на них🤦♀️🤣🤣.
Что показывает эта ситуация?
Что у людей отсутствует культура общения. Люди не уважают личные границы других людей. Особенно — это касается старшего поколения. Потому что они росли и жили в Советском Союзе. А там было нормой, когда старшее поколение поучает младшее. Потому что они старше по возрасту и типа знают больше, чем молодые. Вспомните, как было в вашем детстве в школе, во дворе? Нам говорили:
- Потому что я здесь в школе 30 лет работаю, а ты сопля маленькая.
Или:
- Да я жизнь видел/видела, а ты что? Тебе 20, а мне 60!
Я точно не должна уважать незнакомого человека, потому что он старше меня или моего ребенка по возрасту. Возраст никак не оправдывает. Или старшие не бывают безмозглыми и хуже детей по своему развитию?
Мы уже 30 лет как живем не в Советском Союзе, но публичные вмешательства от незнакомых людей — и по сей день считаются нормой. А в нашей стране почему-то продолжают не обращать на это внимание.
Вот и все мои выводы.
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