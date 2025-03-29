От жертвы к свободе: 7 советов по преодолению детских травм

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Немного о психологии.

Наверное, не секрет, что человек, который стремится стать психологом, чаще всего руководствуется мотивацией решить какие-то собственные проблемы. И, что самое интересное, эти самые психологические проблемы практически решить невозможно, или, по крайней мере, чрезвычайно трудно, потому что если они уже есть, то, скорее всего, они будут преследовать вас всю жизнь. Иногда пишут, что лучший возраст для женитьбы — это 30–35 лет, потому что к этому возрасту, как правило, удается "проработать свои детские травмы". Реально все зависит от того, насколько глубока травма, потому что тяжелые травмы никогда не удается полностью "проработать".

Все классические "психологические проблемы" человека по большей части и являются результатом детских травм, или же каких-то других травм, которые могут произойти и в более взрослом возрасте. Очень много всего идет из детства. Возможно, тут можно было бы сослаться на Фрейда, если бы не тот факт, что все эти его экзотические теории о подсознательном, комплексе Эдипа и тому подобные вещи сейчас не очень-то и много объясняют. Современные психологи в основном предлагают другие объяснения. И здесь очень много — об ощущении личной безопасности. Особенно о безопасности, которую человек по разным причинам недополучает в детстве. По сути психологически и эмоционально здоровая личность (в той мере, в какой такие вообще встречаются в нашем мире) почти всегда росла в среде, которая сформировала у нее ощущение, что мир является в принципе безопасным местом для жизни. Если это с ним произошло в детстве, то дальше это ощущение довольно трудно поколебать, и такой человек в целом будет склонен воспроизводить паттерны безопасности в отношениях со своим мужем (или женой), детьми и вообще всем своим социальным окружением. Если же этого не произошло по каким-то причинам, то со временем проблема будет иметь склонность обостряться, потому что взрослый мир, как вы понимаете, не добавляет ощущения безопасности.

Недавно довелось познакомиться с книгой "Женщины, которые любят сверх меры" (аудиокнигу можно найти на ютубе). В основе сюжета — истории женщин, которым не удается семейная жизнь. В большинстве случаев они втягиваются в отношения с откровенно проблемными мужчинами (алкоголиками, наркозависимыми, абьюзерами), пытаются их изменить и построить с ними нормальные отношения. Конечно, это почти никогда не удается. Закономерно, все эти женщины сами вышли из проблемных семей. Собственно, ничего такого нового в этом сюжете нет, но все описанные ситуации подталкивают к мысли, что эти женщины словно пытаются исправить проблемные отношения своих родителей, которые им приходилось наблюдать в детстве. Они вкладывают множество тщетных усилий в проблемных мужчин, потому что таким образом они стремятся восстановить безопасность внешнего мира, которой им не хватало в детстве. При этом они, как правило, воспроизводят способы коммуникации, которые им приходилось наблюдать в семьях своих родителей, потому что чему-то другому просто негде было научиться. Излишне говорить, что такие женщины редко бывают счастливы и так никогда не чувствуют себя в безопасности. Даже если им удается со временем как-то вырваться из заколдованного круга, новые наслоения травм не дают им шанса быть полностью функциональными и очень сильно тормозят их на пути к успеху. Другими словами, если у вас отец алкоголик, а мама истеричка, то вы, скорее всего, будете выгребать это всю свою жизнь.

Травма, связанная с недостаточным ощущением безопасности в детстве, возникает именно благодаря неспособности родителей эту безопасность ребенку предоставить. При этом безопасность важна как в материальном ее измерении (например, качественная еда, нормальные условия жизни), так и эмоциональном и интеллектуальном (принятие, понимание). Родители и сами могут быть источником опасности для ребенка (особенно в нефункциональных семьях, или когда они сознательно травят своего ребенка по каким-то причинам). Или же они не в состоянии защитить ребенка в ситуациях, когда он чувствует опасность от внешнего мира (например, становится жертвой буллинга в школе). Так или иначе, именно родители ответственны за ощущение безопасности своего ребенка, и поэтому его дальнейшие детские (и не детские) травмы во многом являются результатом их родительской несостоятельности.

Думаю, что все это касается не только женщин, но и мужчин. Хотя мне лично трудно представить себе книгу под названием "Мужчины, которые любят сверх меры".

Здесь еще, наверное, уместно заметить, что в традиционных обществах безопасность ребенка не представляла какой-то осознанной ценности, поэтому это в целом конструкт модерной городской среды, востребованный именно ею. Все потому, что задачи, которые взрослому человеку приходится выполнять в современном обществе, по сравнению с традиционным на порядок сложнее в контексте интеллектуальных требований и стрессоустойчивости, и последствия детских травм в значительно большей мере влияют на потенциальную конкурентоспособность человека и его результаты.

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На данный момент, наверное, надежда есть, по крайней мере так пишет автор этой книги (и еще некоторые авторы похожих книг). Иначе, для чего же были бы нужны на свете психологи? Правда, действенность рецепта зависит в основном от желания пациента лечиться и его настойчивости в этом процессе.

К основным шагам на пути к исцелению можно отнести следующие:

Прежде всего надо принять все возможные меры, чтобы сформировать в себе внутреннее ощущение безопасности. Как ни странно, для этого надо принять тот факт, что внешний мир безопасным не является. Нет смысла требовать от других людей или институтов, чтобы они гарантировали вам безопасность, потому что чаще всего они этого сделать не смогут. Для того чтобы усилить собственное ощущение безопасности, стоит искать и выбирать оптимальную среду, а не стремиться изменить то, что уже существует, если оно вас явно не устраивает. Так же, чтобы изменить свою ситуацию к лучшему, следует стремиться только к изменению собственных способов поведения и отказаться от мысли менять других людей. Лучше бросить нефункционального мужа, чем пытаться его исправить. А если он склонен к абьюзу (физическому или эмоциональному насилию над женщиной), следует покидать не задумываясь, и как можно скорее. Вообще, пока у вас не сформируется внутреннее ощущение безопасности, замуж лучше не выходить, потому что только с этим ощущением женщина способна выбрать себе того мужчину, который ей лучше всего подходит. Всячески дистанцироваться от источников психологических травм. Особенно от токсичных родителей, с которыми вам трудно найти общий язык. Дистанцироваться следует как в пространстве (не жить с ними в одном доме), но особенно — эмоционально (не вступать с ними в дискуссии, не доказывать ничего, не пытаться им ничего объяснять). Надо принять тот факт, что ваши родители никогда не выкупят свою вину перед вами, и побуждать их к этому нет смысла. В особо сложных случаях лучше с родителями вообще порвать отношения или по крайней мере свести общение к минимуму. Стоит как можно лучше понять собственную проблему. Особенно, когда есть основания думать, что у вас есть повторяющиеся паттерны поведения или привычки, потенциально вредные для вашего благополучия и ментального здоровья (например, компульсивное переедание, зависимость, ну и, конечно, неспособность наладить безопасные отношения в собственной семье). Здесь интересно, что классические методы психоанализа или какого-то там другого самоанализа имеют очень ограниченный эффект, потому что они часто приводят лишь к пережевыванию каких-то своих запущенных обид и сами по себе не ведут к каким-то изменениям в поведении или ситуации человека. Поэтому понимание должно достигаться путем честного обсуждения проблем с людьми, которым вы доверяете, и лучше всего в группе поддержки, где собираются люди с похожими проблемами. Ну и, конечно, чтение умных книг. Отказаться от роли жертвы. Желание всегда выставлять себя жертвой — это наиболее распространенная проблема жен алкоголиков, ну и вообще всех "несчастных" женщин. Это объясняется тем, что роль жертвы позволяет женщине одновременно выступать "прокурором" для своего мужа (и часто еще и для других людей тоже). Таким образом она получает удовольствие от того, что она "всегда права" и одновременно может избегать ответственности за собственную жизнь. Важнейшая задача, в конце концов, это — отработать новые привычки. Это должны быть привычки человека, который живет в состоянии внутренней безопасности и равновесия. Навыки ответственного поведения. Конечно, если у вас нет такого состояния, то это не так-то и легко, но здесь ничего лучше не придумаешь, чем старое доброе правило — имитировать, пока не станет реальностью (fake it till you make it). И да, старайтесь всегда быть рядом с людьми, которые обладают именно такими навыками, чтобы брать с них пример. Ну, и последнее. Создать для своих детей среду безопасности. Это надо сделать любой ценой и, что самое важное, это надо сделать вовремя, пока они еще дети — в период от их рождения (или незадолго до этого) и до их совершеннолетия. Потому что других шансов у вас не будет. Если вы не в состоянии дать детям чувство безопасности, не заводите детей.

Вот это примерно то, что можно считать последним словом психологии на тему проблем женщин, которые любят "слишком сильно". Наверное, дальше будет что-то еще.

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