Украина в сталинской парадигме: как изменить страну, чтобы в нее хотелось вернуться

О социальном капитале, эмиграции и войне.

В любом противостоянии побеждает не сильнейший, а тот, кому больше всех надо.

У человеческой психики есть свои особенности, которые надо учитывать, особенно если перед тобой стоят важные и сложные цели. Одна из таких особенностей — это потребность в безопасности. Русский мир отличается от западного именно тем, что он эту потребность воспринимает по-другому. Он держится на вере в насилие и контроль как основные методы достижения целей. По сути, это сталинские методы, но, надо сказать, они работают, по крайней мере, до определенной степени.

Я не знаю, на каком этапе, но Западный мир по сути отказался от идеи того, что насилие решает все. Это видно не только в их бесконечных стремлениях со всеми договариваться, но и в более глубоких культурных процессах, которые можно наблюдать в работе западных институций. Западным обществам удалось уловить это понимание, что не насилие, а доверие и чувство защищенности более эффективны для экономики, что они делают человека более продуктивным, не говоря уже — счастливым. И что самое главное, им удалось построить так свои институции, чтобы они продуцировали больше доверия. Именно это делает Западный мир привлекательным, в том числе для украинских мигрантов.

Можно сколько угодно осуждать украинцев, которые "убегают", но надо признать тот факт, что многие из этих людей делают это именно из чувства недоверия к своей собственной стране и из какой-то усталости от ощущения бесплодности своих предыдущих усилий и своих инвестиций в нее. Это просто реальность, которую необходимо осмыслить тем, кто хочет как-то изменить ситуацию.

Так вот, полезно в этом контексте проанализировать то, почему мы все еще не можем отойти от сталинской парадигмы. Она присутствует у нас в очень многих практиках, например, в методах кошмарения бизнеса, зарегулирования работы организаций, гипертрофированного доминирования силовых структур и бесконечного контроля (с тенденцией скорее запретить, чем разрешить), которые по сути создают изнурительные условия труда для многих людей и организаций. И даже в методах принудительной мобилизации (в частности, потому что она создает ощущение неравенства и несправедливости).

Мало кто задумывается даже, насколько практики, которые разрушают социальное доверие, являются в наших условиях повсеместными. Мы сами поддерживаем этот формат отношений с другими людьми и между собой. Это присутствует во всем — начиная, наверное, еще со школы, где травля "худших" учеников, особенно за плохие оценки, все еще остается нормальной практикой и где какие-то неадекватные и унифицирующие требования к обучению внушают ребенку ощущение своей несостоятельности и неуверенности. Это присутствует и в медицине, когда многие врачи имеют какое-то подсознательное стремление буллить пациентов и относиться к ним как к непослушным детям (ведь если бы был послушным, то не заболел бы). Это присутствует в каком-то глубинном недоверии, которое демонстрируют многие органы государственной власти к бизнесу, к бюджетным организациям, вообще к любому работающему организму, ведь раз уж он работает, то ему что-то надо, значит, у него есть какие-то "корыстные" мотивы.

Совершенно удивительные проблемы с получением украинского гражданства: люди, которые прожили десятки лет в Украине, вырастили здесь своих детей, полностью интегрированы в украинское общество, не могут получить гражданство. Выглядит так, что украинское гражданство — это какая-то удивительная роскошь, привилегия, с которой не идут ни в какие сравнения какие-то там неполноценные гражданства таких стран, как Германия и США, которые можно получить, просто выполнив определенные требования.

Повсюду у нас присутствует какое-то глубинное стремление унижать других людей, эксплуатировать человеческие слабости, желания и потребности. Не говоря уже о коррупции, которая на этом возникает. Коррупция разрушает все те остатки доверия, которые еще присутствуют, потому что она создает ощущение неравенства, злоупотребления властью и игры без правил. Каждый коррупционный скандал, каждый миндич-гейт, ермак-абьюз, каждое желание "наложить санкции" на оппозиционных политиков подрывает общественное доверие и доверие граждан к своей стране. Это так работает, даже если вам кажется, что какие-то люди поддерживают абьюзивные решения и всегда есть какие-то группы интересов, которые терпят коррупционеров как своих покровителей. В более стратегической перспективе именно все эти вещи уменьшают количество людей, желающих защищать свою страну и даже просто жить в ней. Не говоря уже о доверии со стороны других стран к Украине.

В конце концов, все это не потому, что в этом кто-то конкретно виноват. Просто критическая масса людей искренне верит, что именно так и должно быть организовано общество. И, что главное, все это не является полностью неэффективным. Это может работать довольно долго, пока есть ресурсы, в частности, человеческие. Но когда эти ресурсы исчерпываются, это приобретает угрожающий характер. Сейчас мы находимся именно в этом историческом моменте.

Так вот, тем всем, кто сейчас размышляет о том, вернутся ли украинцы из-за границы и как нам выйти из этой войны с наименьшими потерями, стоит, пожалуй, подумать в первую очередь над тем — как консолидировать тех, кто еще не выехал. Как дать им ощущение доверия к собственной стране, к государству и к своим институтам. Даже несмотря на то, что эти люди могут иметь другое мнение относительно методов формирования эффективного общества, но на самом деле им нужны именно решения, которые будут способствовать социальному доверию, а не подрывать его. Это не должны быть популистские решения по принципу "всех задобрим" и "всем дадим, что вы хотите", это должны быть прозрачные и ответственные решения, которые в конечном счете усилят в людях чувство собственной ответственности и веры, что от них многое зависит. То, что так много людей уехало, может даже сыграть на руку: чем меньше людей, тем меньшее количество интересов и мнений надо согласовывать. Потренируйтесь хотя бы на них. Если удастся создать общество доверия в пределах значительно меньшего количества людей, то другие (как выехавшие, так и разные там инвесторы и партнеры) сами будут стремиться присоединиться к такому сообществу.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

