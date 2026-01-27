За полгода из Украины уехали более полумиллиона молодых людей, – Нагорняк

Более 500 тысяч молодых украинцев покинули страну за последние полгода. Этот поток возрос после разрешения властей на выезд за границу гражданам 18-22 лет.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, назвал эти цифры "очень страшными" в эфире программы "Ранок.LIVE".

"Я думаю, речь идет только за этих полгода. По оценкам пограничников, свыше полумиллиона молодых людей уехали за границу. И когда прилетаешь из командировки в Варшаву и хочешь вызвать такси, к тебе приезжают одни только украинцы", – констатирует он.

По его словам, рост числа украинцев за рубежом очень очевиден.

"Сейчас Варшава и Киев отличаются только отсутствием света и тепла и все. А количество украинцев в Варшаве сегодня сумасшедшее. Практически ты заходишь в любой ресторан, в любое кафе, магазин или вызываешь такси – каждый второй украинец. И это молодые люди все", – подчеркнул депутат.

Нагорняк говорит, что похожая ситуация и в Цюрихе. Когда он приехал в Давос, то в аэропорту тоже встретил одессита-таксиста. Парламентарий говорит, что в таких случаях всегда призывает земляков возвращаться в Украину как только у них будет возможность.

"Нам нужны наши украинские люди, чтобы возвращались в Украину", – заверил гость эфира.

Решение властей разрешить выезд за границу молодым людям Нагорняк назвал популистским и заявил об острой нехватке кадров, прежде всего, в энергетике. По его словам, многие специалисты из этой сферы, даже имея бронь и хорошую зарплату, все равно увольнялись и уезжали из страны.

Ранее сообщалось, что за 4 года покинули Украину через пункты пропуска и не вернулись около 470 тысяч военнообязанных мужчин, а еще 70 тысяч выехали нелегально.

Выезд мужчин за границу: что известно

Кабинет министров Украины разрешил мужчинам выезд за границу до 22 лет 27 августа 2025 года. На следующий день на пунктах пропуска появились первые желающие выехать по новым правилам.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун 2 октября заявил, что с начала полномасштабного вторжения среди выехавших из Украины из-за войны мужчины составляют почти 40%.

Напомним, 14 января в Офисе генпрокурора Украины рассказали о разоблачении в восьми регионах поставщиков "услуг" для уклонения от мобилизации и незаконной переправки военнообязанных за границу.