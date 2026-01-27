За півроку з України виїхали понад півмільйона молодих людей, — Нагорняк

Понад 500 тисяч молодих українців покинули країну за останні півроку. Цей потік зріс після дозволу влади на виїзд за кордон громадянам 18-22 років.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, назвав ці цифри "дуже страшними" в ефірі програми "Ранок.LIVE".

"Я думаю, йдеться тільки за ці півроку. За оцінками прикордонників, понад півмільйона молодих людей виїхали за кордон. І коли прилітаєш із відрядження до Варшави і хочеш викликати таксі, до тебе приїжджають самі лише українці", — констатує він.

За його словами, зростання кількості українців за кордоном дуже очевидне.

"Зараз Варшава і Київ відрізняються тільки відсутністю світла і тепла і все. А кількість українців у Варшаві сьогодні шалена. Практично ти заходиш у будь-який ресторан, у будь-яку кав'ярню, магазин або викликаєш таксі — кожен другий українець. І це молоді люди всі", — підкреслив депутат.

Нагорняк каже, що схожа ситуація і в Цюриху. Коли він приїхав у Давос, то в аеропорту теж зустрів одесита-таксиста. Парламентар каже, що в таких випадках завжди закликає земляків повертатися в Україну щойно в них буде можливість.

"Нам потрібні наші українські люди, щоб поверталися в Україну", — запевнив гість ефіру.

Рішення влади дозволити виїзд за кордон молодим людям Нагорняк назвав популістським і заявив про гостру нестачу кадрів, насамперед, в енергетиці. За його словами, багато фахівців із цієї сфери, навіть маючи бронь і хорошу зарплату, звільнялися і виїжджали з країни.

Раніше повідомлялося, що за 4 роки покинули Україну через пункти пропуску і не повернулися близько 470 тисяч військовозобов'язаних чоловіків, а ще 70 тисяч виїхали нелегально.

Виїзд чоловіків за кордон: що відомо

Кабінет міністрів України дозволив чоловікам виїзд за кордон до 22 років 27 серпня 2025 року. Наступного дня на пунктах пропуску з'явилися перші охочі виїхати за новими правилами.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук Олександр Гладун 2 жовтня заявив, що з початку повномасштабного вторгнення серед тих, хто виїхав з України через війну, чоловіки становлять майже 40%.

Нагадаємо, 14 січня в Офісі генпрокурора України розповіли про викриття у восьми регіонах постачальників "послуг" для ухилення від мобілізації та незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.