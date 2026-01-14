Ухилення від мобілізації: хто, де і за скільки "продавали" в Україні відстрочку (відео)

Допомога в ухиленні від мобілізації за великі грошові винагороди стала в Україні прибутковим бізнесом. Правоохоронці припинили надання таких "послуг" у восьми регіонах України.

Низку схем ухилення від мобілізації за участю посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медпрацівників та організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон викрили правоохоронці. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Зокрема у Львівській області заступник директора лікарні та два лікарі за оплату робили військовозобов'язаному "липову" інвалідність. За це вони отримали $8,3 тисяч.

У Дніпропетровській області інспектор прикордонної служби пропонував незаконний виїзд за кордон за $12 тисяч, а в Івано-Франківській області двоє сержантів районного ТЦК і СП за $8 тисяч з людини переправили за кордон щонайменше 10 чоловіків.

На Закарпатті житель Хуста за 5 тисяч євро організовував нелегальний перехід до Румунії, а на Хмельниччині лікар вимагав $1,5 тисячі за встановлення інвалідності. На Волині в.о. начальника РТЦК і СП за $3 тисячі обіцяв змінити дані в системі "Оберіг".

На цьому тлі найдешевші послуги надавали в Сумській області, де завідувач відділення вимагав 20 тисяч гривень за "потрібний" діагноз для військово-лікарської комісії, і в Запоріжжі. Там місцевий житель за $800 продавав GPS-маршрути для незаконного перетину кордону.

Усім їм оголошено про підозру, розслідування триває.

Тим часом Верховна Рада України продовжила термін воєнного стану і мобілізацію на 90 днів.

Нагадаємо, у селищі Рудно неподалік Львова сталася стрілянина. Невідомий стріляв в автомобіль групи оповіщення ТЦК. У Львові оголосили план перехоплення.

Там же під час перевірки документів чоловік кинувся з ножем на військовослужбовця. Постраждалого доправили до лікарні, а нападник утік на мікроавтобусі.