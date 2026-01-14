Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: названо терміни

Верховна Рада підтримала законопроєкт 14366, який передбачає продовження терміну дії воєнного стану ще на 90 діб. Те саме стосується і законопроєкту №14367, яким подовжується термін проведення загальної мобілізації на такий самий період.

За продовження воєнного стану проголосували 333 народні депутати, повідомляють на сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроєктом, термін дії воєнного стану пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Тобто до 3 травня 2026 року включно.

Тепер його мають підписати спікер ВР і президент України.

Таким чином, це буде вже 18-те продовження цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Також Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14367, яким продовжила термін проведення загальної мобілізації на 90 днів. За проголосували 312 депутатів.

Востаннє народні депутати продовжували дію воєнного стану та мобілізації в Україні 21 жовтня минулого року.

Ще 15 вересня 2025-го голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький говорив, що навіть після завершення воєнного стану в Україні буде запроваджено особливий перехідний режим, який може супроводжуватися мобілізаційними заходами.

Зі свого боку військовий аналітик Агіль Рустамзаде пояснив, що буде з армією після завершення воєнного стану. На думку аналітика, можливе повернення до строкової служби і призову.

