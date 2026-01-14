"Переходить усі межі": Тимошенко з трибуни Ради прокоментувала підозру та обшуки НАБУ

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, якій НАБУ і САП оголосили про підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропонування неправомірної вигоди посадовим особам), у Верховній Раді спростувала всі звинувачення проти себе.

Під час 10-хвилинного виступу в парламенті Тимошенко стримано емоційно розповіла подробиці обшуку, а також висловила свою точку зору на те, чому її почали переслідувати.

За її словами, напередодні, 13 січня, до її офісу, де вона була одна і абсолютно без охорони, "ввалилася величезна кількість людей в амуніції, зі зброєю", які приїхали на п'яти автобусах. Як стверджує Тимошенко, у них не було ні рішення суду, ні навіть відмашки від прокурора на проведення обшуків.

"Керівник групи сказав: ніяких документів немає і не потрібно. Тому що це особливі слідчі дії, для яких нічого не потрібно", — повідала депутатка, додавши, що всіх співробітників офісу заблокували, забравши в них телефони, а їй не дали викликати адвоката.

"І потім ось ця колосальна кількість мужиків, понад 30, заброньованих, почали вивертати весь офіс навиворіт. У людей навіть не було нічого показати, у чому мене звинувачують", — обурюється парламентарій.

Усі документи з її столу, стверджує лідерка фракції, "згребли і склали в мішки, переписавши номери в протоколи, як під час оформлення злочину". Потім у неї перевірили речі в сумці та забрали телефон:

"У мене телефон п'ять років. Ніхто абсолютно навіть близько не міг подумати, що все моє життя, всі мої листування, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями, я людина, я можу чомусь радіти, якомусь голосуванню. Ну це політика. І коли беруть і вивертають речі, які не мають жодного стосунку до того, з чим вони прийшли, то це просто реальний жах. Я можу вам сказати, загралися, якщо чесно. Тому що таке нахабне насильство переходить уже всі межі. Знайшли корупціонерів..."

Потім правоохоронці поцікавилися, хто власник офісу, і зажадали ключ від його кабінету. Тимошенко відповіла, що власник, Сергій Власенко, зараз на сесії ПАРЄ, і вони можуть прийти, коли він повернеться. Але коли ті пообіцяли "розтрощити двері", довелося шукати ключ і впустити їх у кабінет, де вони "все перевернули".

НАБУ опублікувало відео, де нібито в офісі Тимошенко при ній із пакета, знайденого в кабінеті, дістають пачки з доларами. Теми цих грошей депутатка торкнулася у виступі.

"Вони почали перевертати там усі шухляди. Ну так, там деякі невеликі заощадження є. Але вони в мене в декларації. Це просто заощадження, які я там тримаю. Ну тому що мені іноді потрібно. Ну так що, це злочин? Нехай почитають мою декларацію. І це не має до моєї парламентської діяльності жодного відношення", — наголосила Тимошенко.

Політикиня також розповіла, що обшуки тривали 12 годин, і в офісі були три літні жінки, яким "за 75", і вони "ледве дихали", але разом з усіма залишалися там.

Тимошенко припускає, що причиною переслідування стало те, що вона виступала проти НАБУ і САП, яких вважає не антикорупційними органами, а засобом для політичного тиску на політиків і вищих чиновників:

"Я пам'ятаю, як під час Революції гідності завалювалися озброєні люди так само через паркани в наші офіси. Це були люди Януковича, які громили. Але вони хоча б приносили, як фіговий листочок, якесь рішення Печерського суду. Вони лізли через паркан, але з рішенням Печерського суду".

Те, що відбувається зараз, Тимошенко називає свавіллям:

"Вони (НАБУ і САП) ще нічого не читали і не дивилися, подивіться, який прес-реліз вони виставили! І зараз, користуючись моїм особистим телефоном, використовуючи мої якісь емоційні розмови, вони зараз будуть викидати це в ефір. Прийшли, вкрали телефони, документи, а потім копаються в цьому, вилучають якісь "родзинки" і дискредитують публічно. Це антикорупційна робота? Ні!"

Вона обурилася, до чого довели країну, і заявила про повне безправ'я людини.

"Мені здається, що ми країну довели до краю. Ця агресія проти нас, тому, що я чітко публічно говорю про те, що йде повзуча колонізація України, через закони, де ми, як Україна, не приймаємо жодного рішення. І за це мені теж удар!"

Закінчуючи виступ, Тимошенко, якій уже повідомлено про підозру, наголосила, що вона не вважає себе слабкою людиною, після чого залишила трибуну під оплески.

Нагадаємо, на опублікованих НАБУ і САП плівках жінка, чий голос схожий на керівницю фракції "Батьківщина", детально розповідає, як необхідно голосувати в обмін на неправомірну вигоду.

Раніше в НАБУ заявили про розслідування щодо керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував хабарі депутатам за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.