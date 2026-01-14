"Переходит все границы": Тимошенко с трибуны Рады прокомментировала подозрение и обыски НАБУ

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой НАБУ и САП объявили о подозрении по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностным лицам), в Верховной Раде опровергла все обвинения против себя.

Во время 10-минутного выступления в парламенте Тимошенко сдержано эмоционально рассказала подробности обыска, а также высказала свою точку зрения на то, почему ее начали преследовать.

По ее словам, накануне, 13 января в ее офис, где она была одна и совершенно без охраны, "ввалилось огромное количество людей в амуниции, с оружием", которые приехали на пяти автобусах.

Как утверждает Тимошенко, у них не было ни решения суда, ни даже отмашки от прокурора на проведение обысков.

"Руководитель группы сказал: никаких документов нет и не нужно. Потому что это особые следственные действия, для которых ничего не требуется", – поведала депутат, добавив, что всех сотрудников офиса заблокировали, забрав у них телефоны, а ей не дали вызвать адвоката.

"И потом вот это колоссальное количество мужиков, больше 30, забронированных, начали выворачивать весь офис наизнанку. У людей даже не было ничего показать, в чем меня обвиняют", – негодует парламентарий.

Все документы с ее стола, утверждает лидер фракции, "сгребли и сложили в мешки, переписав номера в протоколы, как при оформлении преступления". Затем у нее проверили вещи в сумке и забрали телефон:

"У меня телефон пять лет. Никто абсолютно даже близко не мог подумать, что вся моя жизнь, все мои переписки, все мои конфиденциальные разговоры, я могу делиться эмоциями, я человек, я могу чему-то радоваться, какому то голосованию. Ну это политика. И когда берут и выворачивают вещи, которые не имеют никакого отношения к тому, с чем они пришли, то это просто реальный ужас. Я могу вам сказать, заигрались, если честно. Потому что такое нагло насилие переходит уже все границы. Нашли коррупционеров…"

Затем правоохранители поинтересовались, кто владелец офиса, и потребовали ключ от его кабинета. Тимошенко ответила, что владелец, Сергей Власенко, сейчас на сессии ПАСЕ, и они могут прийти, когда он вернется. Но когда те пообещали "растрощить дверь", пришлось искать ключ и впустить их в кабинет, где они "все перевернули".

НАБУ опубликовало видео, где якобы в офисе Тимошенко при ней из пакета, найденного в кабинете, достают пачки с долларами. Тему этих денег депутат затронула в выступлении.

"Они начали переворачивать там все ящики. Ну да, там некоторые небольшие сбережения есть. Но они у меня в декларации. Это просто сбережения, которые я там держу. Ну потому что мне иногда нужно. Ну так что, это преступление? Пусть почитают мою декларацию. И это не имеет к моей парламентской деятельности никакого отношения", – подчеркнула Тимошенко.

Политик также рассказала, что обыски продолжались 12 часов, и в офисе были три пожилые женщины, которым "за 75" и они "еле дышали", но вместе со всеми оставались там.

Тимошенко предполагает, что причиной преследования стало то, что она выступала против НАБУ и САП, которых считает не антикоррупционными органами, а средством для политического давления на политиков и высших чиновников:

"Я помню, как во время Революции достоинства заваливались вооруженные люди так же через заборы в наши офисы. Это были люди Януковича, которые громили. Но они хотя бы приносили, как фиговый листочек, какое-то решение Печерского суда. Они лезли через забор, но с решением Печерского суда".

Происходящее сейчас Тимошенко называет беспределом:

"Они (НАБУ и САП) еще ничего не читали и не смотрели, посмотрите, какой пресс-релиз они выставили! И сейчас, пользуясь моим личным телефоном, используя мои какие-то эмоциональные разговоры, они сейчас будут выбрасывать это в эфир. Пришли, украли телефоны, документы, а потом копаются в этом, изымают какие-то "изюминки" и дискредитируют публично. Это антикоррупционная работа? Нет!"

Она возмутилась, до чего довели страну, и заявила о полном бесправии человека.

"Мне кажется, что мы страну довели до края. Эта агрессия против нас, потому, что я четко публично говорю о том, что идет ползучая колонизация Украины, через законы где мы, как Украина не принимаем, ни одного решения. И за это мне тоже удар!"

Заканчивая выступление, Тимошенко, которой уже сообщено о подозрении, подчеркнула, что она не считает себя слабым человеком, после чего покинула трибуну под аплодисменты.

Напомним, на опубликованных НАБУ и САП пленках женщина, чей голос похож на руководительницу фракции "Батькивщина", подробно рассказывает, как необходимо голосовать в обмен на неправомерную выгоду.

Ранее в НАБУ заявили о расследовании в отношении руководителя одной из фракций Верховной Рады, который предлагал взятки депутатам за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.