НАБУ проводит обыск в офисе "Батькивщины": главу фракции подозревают в подкупе нардепов, — СМИ

В Киеве правоохранители проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Расследование связано с возможным предложением неправомерной выгоды депутатам Верховной Рады.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в политических кругах, а также на публичные сообщения НАБУ и САП в соцсетях.

По данным источников издания, обыски проходят в офисе партии на улице Туровской в столице. Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили, что расследование касается руководителя одной из фракций Верховной Рады, который предлагал неправомерную выгоду отдельным народным депутатам из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Предварительная правовая квалификация — часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Детали дела обещают обнародовать позже.

