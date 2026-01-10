НАБУ провело обыск у водителя экс-главы ОП Андрея Ермака, — СМИ (фото)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск у водителя экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время процедуры были изъяты телефоны и другие электронные носители, а СМИ сообщают новые подробности расследования.

В то же время правоохранители заинтересованы провести полноценное расследование и не планируют "форсировать расследование в угоду общественному мнению". Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на осведомленный источник.

Журналисты напомнили, что утром 28 ноября 2025 года в Офис президента пришли с обысками. Тогда источники указывали, что Ермаку готовят подозрение, а в тот же день тогдашнего главу ОП отправили в отставку.

"Хотя НАБУ обычно старается объявлять подозрения в день обысков, это правило не является обязательным. В частности, кум президента Алексей Чернышов узнал о сути претензий антикоррупционных органов только через четыре месяца после обысков", — комментирует ситуацию источник, добавив, что самому Ермаку пока не было выдвинуто подозрение.

Далее собеседник в правоохранительных органах указал, что сейчас расследование активно продолжается, а в НАБУ осознают "как уровень фигуранта, так и общественный запрос на быстрый результат". В то же время в ведомстве понимают, что задержка с подозрением вызвана объективными причинами.

Источники СМИ говорят, что подозрение для Ермака является лишь вопросом времени Фото: Офіс президента

"Причина задержки одна — необходимость собрать доказательную базу, с которой можно идти в суд", — объясняет источник.

Позже оказалось, что в день обысков у Ермака состоялась встреча президента Зеленского с руководителями НАБУ и САП. Лишь один из собеседников СМИ подтвердил информацию о "договоренности" — не вручать подозрение Ермаку, если СБУ откажется преследовать главу САП Александра Клименко. Другие источники говорят, что первый заместитель главы СБУ Александр Поклад действительно готовил "операцию по устранению Клименко с должности".

"По этой логике, обыски у Ермака могли быть проведены в ускоренном режиме, чтобы опередить возможные действия СБУ. В случае отстранения Клименко и отсутствия у него заместителя (первый заместитель главы САП Андрей Синюк ранее уволился по собственному желанию) обязанности руководителя САП перешли бы к генеральному прокурору Руслану Кравченко. Это фактически заблокировало бы для НАБУ возможность довести расследование в отношении Ермака до логического завершения", — продолжает источник.

Собеседник указывает, что в НАБУ прекрасно понимают о версии с "размениванием" Клименко на Ермака, и она будет существовать до момента вручения подозрения. Но, как подчеркивают источники, все участники процесса понимают, что эта версия "не вписывается в общую картину".

"Руководители НАБУ и САП, по их словам, "давно перешли рубикон страха за себя", а сам Клименко неоднократно заявлял, что любое сфабрикованное в отношении него подозрение не будет иметь практических последствий", — заключает источник в правоохранительных органах.

Ранее Фокус сообщал о том, что Ермак разозлился из-за увольнения и "измены" Зеленского. По данным СМИ, увольнение главы Офиса президента поддержал даже Олег Татаров.

Впоследствии стало известно, что Буданов смог "перехитрить Ермака". Украинский чиновник сказал на условиях анонимности, что Кирилл Буданов на должности руководителя Офиса президента Украины может уменьшить монополизацию власти.