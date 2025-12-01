До последнего не верил: Ермак разозлился из-за увольнения и "измены" Зеленского, — УП

Журналисты утверждают, что Андрей Ермак не ожидал, что ему придется уйти и больше всего был поражен тем, что его отставку инициировал Владимир Зеленский. По данным УП, увольнение главы Офиса президента поддержал даже Олег Татаров.

Операция "Мидас", задуманная как демонстрация институциональной независимости во время войны, в реальности стала причиной крупнейших перестановок в Офисе президента. Ведь с должности ушел руководитель ОП, который шесть лет казался непоколебимым. Журналисты "Украинской правды" рассказали, что происходило на Банковой, пока по месту жительства Андрея Ермака на Шелковичной следователи НАБУ и прокуроры САП проводили обыски, а сам он не подозревал, что придется написать заявление об отставке.

В 9 утра 28 ноября в Офис президента прибыли вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Відео дня

"Кстати, появление на встрече Малюка не случайно. Как удалось выяснить, Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, потому что тот якобы "проглядел" операцию "Мидас" и не защитил его", — сообщают репортеры.

По свидетельствам источников "Украинской правды", это была как минимум третья подобная встреча за последние две недели с начала "Миндичгейта". Но на этот раз руководителей антикоррупционной вертикали в качестве переговорщиков сопровождали еще и Малюк и Федоров.

Обсуждение велось вокруг дилеммы, которую еще больше обостряют контрасты войны: борьба с коррупцией должна быть бескомпромиссной, но она не должна разрушать дипломатические возможности, которые опираются на видимость управляемости.

Поэтому у Зеленского хотели найти вариант, при котором активная фаза обысков, направленных против руководителя ОП, не была бы прочитана международными партнерами как сигнал хаоса, что, в свою очередь, подрывает хрупкий баланс диалога о мире.

К выводу, что Ермак должен быть уволен, приводили и сигналы изнутри властной команды. Источники УП утверждают, что подобную позицию доносили в течение последних двух недель несколько ключевых фигур: технократ Михаил Федоров, спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже некогда человек Ермака Олег Татаров.

На прошлой неделе казалось, что для отставки Ермака все готово и президент готов на этот шаг, но глава ОП возглавил делегацию для переговоров с американскими партнерами в Швейцарии.

Далее, как утверждают инсайдеры, после часовой дискуссии в кабинете Зеленского руководители НАБУ и САП уехали из правительственного квартала, не объявив подозрение главе ОП. А президент взял паузу на обдумывание ситуации.

Связи с самим Ермаком на тот момент не было.

Но через несколько часов, Зеленский принял окончательное решение уволить Ермака. Глава государства позвал Михаила Федорова, чтобы тот помог готовить видеообращение к народу, в котором должны были объявить об отставке руководителя ОП.

"Перевесило, что этого не избежать. И что это поддерживают сплошь все — от нардепов, силовиков, общества до ключевых международных партнеров. Что это государственное, необходимое стране решение для перезагрузки многих ключевых институтов и критических процессов в стране", — рассказывает не под запись один из участников этих процессов.

"Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский — УП) его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул", — объясняет драматизм ситуации человек из близкого окружения Ермака.

Также журналистам стало известно, что последние шесть месяцев в США также намекали президенту Украины, что нужно заменить Ермака на позиции ключевого переговорщика.

"Подозрение ему — дело времени", — убеждают сейчас источники "Украинской правды" в правоохранительных кругах.

"И, похоже, Андрей Ермак решил не терять этого времени. Между двух опций: покинуть страну или скрыться от уголовного дела по мобилизации — он выбрал вторую", — резюмируют журналисты.

Напомним, сам Андрей Ермак уже сделал заявление, в котором утверждает, что не держит зла на Зеленского, потому что они всегда были друзьями.

Также ходят слухи о том, кто может стать новым руководителем Офиса президента. Самая популярная версия — это Павел Палиса, который проявил продуктивность в работе на должности заместителя руководителя ОП.