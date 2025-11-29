Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского из-за отставки: "Он был моим другом"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который написал заявление об отставке 28 ноября, заявил, что не злится на президента, потому что они всегда были друзьями.

"Он был моим другом еще до этой работы, и я буду помнить его и после", — сказал Ермак в беседе с Financial Times.

Андрей Ермак напомнил о результатах переговоров по мирному плану Дональда Трампа, в которых принимал участие.

"Делегация под моим руководством в Женеве совместно с нашими американскими партнерами добилась того, что документ из 28 пунктов больше не существует", — рассказал Ермак, сообщив, что теперь пересмотренный мирный план сократился до 19 пунктов, более приемлемых для Киева.

"Остаются несколько сложных пунктов, которые необходимо согласовать, и я считаю, что это возможно, — добавил он. — В любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака 28 ноября. Новым главой украинской переговорной группы вместо Ермака назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в этот день сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака в рамках расследования дела о масштабных хищениях в компании "Энергоатом", которая управляет всеми АЭС в Украине. Следователи не предъявляли официальных обвинений Ермаку.

Сам Ермак после того, как стало известно о его отставке, сообщил, что намерен отправиться на фронт. Бывший народный депутат, а ныне военнослужащая Татьяна Черновол уже заявила, что готова взять уволенного Ермака в свой взвод на должность пилота "Мавика" со сбросами.