Андрей Ермак написал заявление об отставке: что известно

Президент Украины сообщил, что состоится перезагрузка Офиса президента. Уже с новым председателем.

Андрей Ермак написал заявление на отставку, — Зеленский заявил, что завтра будут консультации с новыми кандидатами на эту должность.

По словам президента Украины, когда все внимание должно быть сосредоточено на дипломатии, на защите в войне, нужна "внутренняя сила".

"Внутренняя сила — это основа нашего внешнего единства и наших отношений с миром. И чтобы внутренняя сила была, не должно быть причин отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения", — заявил президент Украины.

Отставка Ермака стала первым пунктом.

"Первое. Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса — завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию", подчеркнул Зеленский.

По его словам, скоро будут переговоры, которые будут проводить начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка.

"И когда у нас у всех есть такой внешний вызов — война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены 100% нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", — сказал Зеленский.

Также он анонсировал принятие бюджета на 2026 год и ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции.

А третьим пунктом стал разговор Зеленского о том, чтобы провести анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах: "Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро".

"И, конечно, армия. Наши воины — герои. Наши воины уничтожают врага, и именно это основа нашей способности строить дипломатию. Есть проблемы, которые давно стоит решить. Главком, Генштаб, Павел Палиса уже этим занимаются. И на следующей неделе готовят соответствующую Ставку. Прежде всего — чтобы было действительно справедливое, рациональное распределение личного состава между бригадами. Принципы, как это сделать, уже есть, и в каждой боевой бригаде об этом говорят. Решение будет... Украинцы должны выиграть. Это самое важное. Россия очень хочет, чтобы Украина делала ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Наша работа продолжается. Наша борьба продолжается. Не имеем права не дожать. Не имеем права отступить или рассориться. Потеряем единство — рискуем потерять все. Себя. Украину. Свое будущее. Мы должны собраться. Мы должны держаться. Другого выбора у нас нет. Другой Украины у нас не будет", — резюмировал президент.

Напомним, утром 28 ноября в доме главы Офиса президента Андрея Ермака был проведен обыск. Около 10 сотрудников НАБУ и САП пришли в дом Ермака, который имеет повышенный уровень безопасности.

Фокус сообщал, что 20 ноября прошла встреча Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". В частности, "слуги" готовы были выдвинуть ультиматум Зеленскому — требовали отставку главы Офиса президента Андрея Ермака, угрожая сложить мандаты, если требование не будет услышано.