Бунт в "Слуге народа": депутаты готовят "ультиматум" Зеленскому по Ермаку — эксклюзив Фокуса

Источники Фокуса в монобольшинстве сообщили, что сегодня планируется встреча фракции с Владимиром Зеленским, на которой депутаты будут требовать отставки Андрея Ермака. После "пленок Миндича" часть "слуг" готовится выдвинуть президенту "ультиматум".

Внутри фракции "Слуга народа" назревает один из самых острых внутренних конфликтов за последний год.

Источники Фокуса в монобольшинстве сообщают об "очень сильной турбулентности" после скандала с"пленками Миндича". По информации собеседников, часть депутатов чрезвычайно разъярена ситуацией и считает, что именно они первыми "выгребают на округах" за скандалы, которые возникают на уровне правительства и Офиса президента.

Фокус узнал, что на сегодня у фракции запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. По словам источников, группа депутатов намерена выдвинуть жесткое требование — отставку главы Офиса президента Андрея Ермака.

Некоторые нардепы настроены настолько решительно, что заявляют о готовности сложить мандаты, если требование не будет услышано.

Внутри монобольшинства активно обсуждают, как именно появились пленки НАБУ. Собеседники Фокуса говорят, что есть несколько версий:

это может быть целенаправленное давление США на украинскую власть;

на украинскую власть; или же это просто результат "работы детективов, которые выполнили свою работу".

Окончательного консенсуса среди депутатов нет.

Глава фракции Давид Арахамия, по словам источников, требовал от коллег не делать никаких публичных заявлений относительно пленок или возможных кадровых решений.

Формально фракция пока воздерживается от каких-либо комментариев, однако в частных разговорах нардепы признают, что пытаются "максимально дистанцироваться" от скандала.

