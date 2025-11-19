Раскол в Раде: "Слуги народа" инициируют новую коалицию и Кабмин без "своих людей"

Правительство национальной стойкости, по мнению нардепа Никиты Потураева, должно быть сформировано без партийных квот и кулуарных договоренностей. Марьяна Безуглая, в свою очередь, возмущена тем, что в заявлении "слуги народа" нет никакого упоминания главы ОП Андрея Ермака, который, по ее мнению, якобы пытается "запутать следы и удержаться в должности".

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев опубликовал в Facebook заявление, в котором озвучил политическую позицию ряда однопартийцев и шаги по решению сложившейся ситуации.

В первом пункте говорится о том, что "неприкасаемых" быть не должно, и всех фигурантов "пленок Миндича нужно уволить, как и тех, кто еще "всплывет" в ходе дальнейшего расследования. Кроме того, к ним должны применить "жесткие санкции" согласно украинского законодательства.

Депутаты заявляют о необходимости полной поддержки антикоррупционных органов. В данном случае НАБУ и САП.

"Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины", – говорится в тексте.

Третьим пунктом идет немедленное начало переговоров между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной стойкости:

"Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению". 4.

После того, как коалиция будет сформирована, следующим шагом должно стать создание правительства национальной стойкости, без партийных квот, "своих" людей и кулуарных договоренностей.

По мнению парламентариев-подписантов, он должен состоять из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих областях и быть ориентированным на выполнение четко определенного антикризисного мандата (обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией).

Каждый из членов такого правительства должен "отстаивать общенациональные, а не узкополитические или партийные интересы и не использовать занимаемые должности как трамплин для будущих политических кампаний".

Последним пунктом идет конституционный баланс власти и укрепление доверия к институту Президента.

"Властный треугольник: Президент Украины – Верховная Рада Украины – Кабинет Министров Украины – должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики. Важно, чтобы деятельность Офиса Президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", – гласит заявление.

Народные избранники выражают надежду, что президент Украины после расследования выполнит запрос общества на очищение и обновление своего ближайшего окружения, а гражданское общество и международные партнеры поддержат инициативу.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, поделившись текстом заявления, констатировал:

"Ну что ж, видим в слугах народа раскол".

В свою очередь парламентарий Марьяна Безуглая призвала не вестись на заявление "Слуг народа", называя его "шагом Ермака":

"Часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько глав комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака. Это конкретный шаг главы ОП, чтобы запутать следы и удержаться в должности. Он сейчас проводит работу по ВРУ, с кем может. Прошу коллег не вестись на это заявление и понимать, что происходит. Что он обещает: должности, темы?"

Сам глава Офиса президента Андрей Ермак заявление Безуглой и пост Потураева никак не комментировал.

Кто подписал заявление, пока неизвестно, но, по информации РБК, пост поддержали и опубликовали у себя в соцсетях "слуги" Галина Третякова, Богдан Яременко, Игорь Василив.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада приняла отставку министра энергетики Светланы Гринчук, а также уволила министра юстиции Германа Галущенко. Оба члена правительства на заседание не явились.

Накануне нардеп Марьяна Безуглая намекнула на возможный побег Гринчук.