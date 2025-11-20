Бунт у "Слузі народу": депутати готують "ультиматум" Зеленському щодо Єрмака — ексклюзив Фокусу

Джерела Фокусу у монобільшості повідомили, що сьогодні планується зустріч фракції з Володимиром Зеленським, на якій депутати вимагатимуть відставки Андрія Єрмака. Після "плівок Міндіча" частина "слуг" готується висунути президенту "ультиматум".

Усередині фракції "Слуга народу" назріває один із найгостріших внутрішніх конфліктів за останній рік.

Джерела Фокусу у монобільшості повідомляють про "дуже сильну турбулентність" після скандалу з "плівками Міндіча". За інформацією співрозмовників, частина депутатів надзвичайно розлючена ситуацією і вважає, що саме вони першими "вигрібають на округах" за скандали, які виникають на рівні уряду та Офісу президента.

Фокус дізнався, що на сьогодні у фракції запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським. За словами джерел, група депутатів має намір висунути жорстку вимогу — відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Деякі нардепи налаштовані настільки рішуче, що заявляють про готовність скласти мандати, якщо вимога не буде почута.

Усередині монобільшості активно обговорюють, як саме з'явилися плівки НАБУ. Співрозмовники Фокусу кажуть, що є кілька версій:

це може бути цілеспрямований тиск США на українську владу;

на українську владу; або ж це просто результат "роботи детективів, які виконали свою роботу".

Остаточного консенсусу серед депутатів немає.

Голова фракції Давид Арахамія, за словами джерел, вимагав від колег не робити жодних публічних заяв щодо плівок або можливих кадрових рішень.

Формально фракція поки утримується від будь-яких коментарів, однак у приватних розмовах нардепи визнають, що намагаються "максимально дистанціюватися" від скандалу.

Раніше Фокус розбирав ймовірність повного перезавантаження Кабінету міністрів на тлі корупційного скандалу з "Енергоатомом" та Тимуром Міндічем.

Також Фокус писав, що Микита Потураєв оприлюднив заяву групи депутатів "Слуги народу", яка вимагає створення нового Кабміну без "своїх людей". Тобто — технократичного уряду, який не буде залежати від фракційного впливу.