Кабмин без "своих людей": решится ли Зеленский на переформирование правительства

В парламенте назревает самая серьезная политическая турбулентность с начала большой войны: "пленки Миндича", бунт части "Слуги народа" и публичные споры с Офисом президента превратили тему смены правительства из слухов в реальный сценарий. Фокус разбирался, готова ли власть к полному обновлению Кабмина, какие варианты видят политологи и почему новое правительство может оказаться одновременно необходимым и почти невозможным.

В Верховной Раде назревает один из самых громких политических сдвигов с начала полномасштабного вторжения. Заявление группы депутатов "Слуги народа", которое обнародовал Никита Потураев, стало сигналом: в монобольшинстве вызревает раскол, а вопрос возможного переформатирования Кабинета министров переходит из плоскости кулуарных слухов в публичную дискуссию.

Формальным поводом стали"пленки Миндича" и требование отставки всех, кто может быть связан со скандалом. Неофициально же — накопленное напряжение между частью фракции и Офисом Президента.

В документе фигурирует идея формирования коалиции "национальной устойчивости" без партийных квот и Кабмина без "своих людей". То есть — технократического правительства, которое не будет зависеть от фракционного влияния.

Тема нового правительства стала актуальной сейчас из-за глубокого энергетического и военного кризиса. Рейтинги правительства снижаются, а критика в адрес отдельных министерств — особенно энергетического, инфраструктурного и экономического — звучит все громче. Кроме того, решение парламента об увольнении Светланы Гринчук и Германа Галущенко, которые не явились на заседание, создало впечатление начала точечных чисток, за которыми могут последовать системные кадровые изменения.

А также, внутри самой партии "Слуга народа" появились публичные споры. Одни депутаты намекают на зрелость переформатирования правительства, другие — обвиняют Офис Президента в попытке перехватить инициативу и "запутать следы". Все это свидетельствует о потере монолитности.

Переформирование Кабинета министров: почему это решение неизбежно

Политолог Виктор Таран считает, что точечные увольнения в Кабмине не дадут никакого эффекта. По его словам, сигналы, которые поступают в последние недели, свидетельствуют: власть прекрасно осознает проблему, но пытается ограничиться минимальными кадровыми решениями.

"Все знают, кто курировал экономику и другие направления. Это то же правительство, что и раньше. На фоне скандалов замена двух людей не дает никакого эффекта. Если хотим сохранить доверие партнеров — нужен комплексный подход", — говорит Фокусу Таран.

По мнению политолога, самый логичный шаг — полное обновление Кабмина, но в рамках монобольшинства.

Правительство формирует коалиция, то есть именно депутаты "Слуги народа".

Для перезагрузки во время войны нет юридических или политических преград.

Очищение должно быть тотальным, а не точечным.

"Половинчатые шаги не вернут доверие ни иностранных партнеров, ни украинских специалистов. Если есть "скамейка запасных", как говорит президент, — используйте ее. Переформатируйте правительство полностью", — продолжает эксперт.

Второй вариант более сложный, но не менее реалистичный — создание новой парламентской коалиции.

В ее основе все равно будет "Слуга народа", однако к ней могут присоединиться другие фракции — "Батькивщина", "Голос", "ЕС".

Это будет означать:

новый Кабмин;

новое руководство парламента;

полное перераспределение комитетов;

возвращение оппозиции к процессу управления.

Политолог напоминает, что в 2019 году монобольшинство фактически устранило оппозицию от влияния.

"Тогда "Слуга народа" просто выбросила все остальные фракции из руководства комитетов. В новой коалиции так не будет — придется делиться властью", — говорит Таран.

Самый радикальный вариант — признать собственную неэффективность и передать оппозиции контроль над ключевыми парламентскими комитетами: бюджетным, регламентным, оборонным.

В таком случае оппозиция фактически будет контролировать правительство.

Но если власть не пойдет ни на один из сценариев, Таран прогнозирует политический тупик.

"Заменить двух министров — это ничего не даст. Наоборот, будет хуже. Голосов под новые назначения уже не хватает, депутаты сами об этом говорят. Бюджет следующего года могут просто не собрать", — продолжает эксперт.

Политолог подчеркивает, что без политической воли президента ничего не изменится.

"Не надо перекладывать ответственность на Ермака или депутатов. Центр власти — у президента. Он прекрасно понимает ситуацию. Это вопрос не его политического выживания, а выживания страны. На нас смотрят партнеры, от них мы зависим", — говорит Таран.

Также эксперт критикует распространенный ныне на Банковой нарратив о "никчемности оппозиции". По его словам, оппозиционные партии имеют значительную поддержку в обществе; во многих странах коалиционные правительства работают эффективнее монопартийных; пример Черчилля доказывает, что ключевые министерства могут успешно возглавлять представители других политических сил.

"Это уже не вопрос удобства президента. Это вопрос выживания государства. И он лежит на его столе", — резюмирует политолог.

Смена правительства: почему это невозможно

Политолог Владимир Фесенко считает, что точечные увольнения — логичный шаг в случаях, когда министры оказались в центре скандалов. Но масштабной смены Кабмина ожидать не стоит.

"Как в народе говорят, коней на переправе не меняют. Тех, кто попал в скандал, надо уволить — да, но это не означает автоматического переформатирования правительства", — говорит Фокусу Фесенко.

Однако эксперт допускает, что полная перегрузка Кабмина возможна при определенных обстоятельствах. Он называет три возможных триггера, когда президент может принять такое решение:

Массовые протесты с требованием отставки правительства.

Если под расследование попадет большая группа министров — не менее пяти. Тогда их придется увольнять, и это повысит шансы на полную перезагрузку правительства.

Тактический маневр Банковой, если Зеленский решит, что замена правительства поможет снять напряжение.

Но, по словам Фесенко, это вряд ли сработает.

"Те, кто хотят увольнения Ермака, не успокоятся от увольнения правительства. Наоборот, отставка Ермака может спровоцировать давление на смену Кабмина — но уже не по инициативе президента, а парламента", — продолжает политолог.

Фесенко отмечает, что внутри "Слуги народа" начинается бунт, но ситуация существенно сложнее, чем кажется: потому что большинство фракции ориентируется на Давида Арахамию, кроме того, группы, которые не воспринимают Ермака, хоть и громкие, но не доминирующие, а без поддержки большинства "слуг" новая коалиция невозможна.

Чтобы инициировать новое правительство, нужны голоса большинства "Слуги народа" и переговоры с партнерами — "ЕС", "Голосом", "Батькивщиной". Но даже если договоренности будут, возникает ключевой вопрос:

"Какое правительство создавать? Партийное? Это только ухудшит ситуацию. Потому что межпартийное правительство — это правительство конфликтов и взаимного недоверия. Тимошенко и Порошенко не доверяют от 65 до 80% украинцев", — говорит политолог.

Единственным реалистичным вариантом Фесенко считает технократическое правительство, где часть нынешних министров остается, а часть — новые. Но тут есть критический нюанс: уже сейчас невозможно найти желающих заменить даже Галущенко и Гринчука, а желающих работать в правительстве — единицы и многие специалисты категорически отказываются от предложений стать министрами.

"Абсолютное большинство вменяемых менеджеров отказываются. Категорически. В этом главная проблема сегодня", — считает политолог.

Фесенко допускает, что при определенных условиях президент может согласиться на переформатирование Кабмина. Но нужны голоса в Раде, люди, готовые работать в условиях войны и политического давления, а также нужно минимальное доверие между участниками коалиции.

Сейчас этого нет.

По мнению политолога, страна попала в парадокс: популярность идеи нового правительства растет, но сформировать это правительство практически невозможно.

"Ситуация становится патовой. Идея нового Кабмина приобретает популярность, но собрать его будет крайне трудно. Отсутствие кадров — это ключевой блокер", — резюмирует Фесенко.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада приняла отставку министра энергетики Светланы Гринчук, а также уволила министра юстиции Германа Галущенко. Оба члена правительства на заседание не явились.

Накануне нардеп Марьяна Безуглая намекнула на возможный побег Гринчук.