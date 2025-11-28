Зеленский знал, что Ермак причастен к делу о коррупции в энергетике, — FT

Утром 28 ноября в доме главы Офиса президента Андрея Ермака был проведен обыск. Около 10 сотрудников НАБУ и САП пришли в дом Ермака, который имеет повышенный уровень безопасности.

Этот рейд является продолжением ряда обысков, связанных с большим расследованием коррупции под названием "Операция Мидас", которое задело репутацию Зеленского, привело к отставке нескольких высокопоставленных чиновников. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам многочисленных украинских и западных чиновников, Ермак часто ведет себя как президент, разрабатывая мирные планы, руководя непубличной дипломатией, подбирая членов кабинета министров и принимая военные решения.

Трое депутатов от партии Зеленского "Слуга народа" заявили FT, что обыски у Ермака, вероятно, спровоцируют новые призывы к отставке Ермака и могут также повлиять на ускорение мирных переговоров.

Депутаты отметили, что поддерживают расследование НАБУ и САП, а также считают, что это демонстрирует партнерам, что антикоррупционные органы работают.

"Никто не должен быть вне подозрений, потому что это вопрос национальной безопасности", — заявил Александр Мережко, депутат "Слуги народа", который возглавляет комитет по вопросам иностранных дел в парламенте.

Представитель НАБУ подтвердил, что обыск в доме Ермака продолжается и "проводится в рамках расследования".

По данным FT, источник, приближенный к расследованию, заявил, что власти готовятся вручить Ермаку уведомление о подозрении, но без официального обвинения.

В то же время источники Фокуса отмечают, что ни одному лицу по итогам обыска у Ермака подозрение не вручали.

При этом один из депутатов "Слуги народа" рассказал, что Ермак фактически "сделал себя незаменимым для президента, избавившись от всех остальных, кто был близок к президенту".

"Ермак также выполнял роль громоотвода. Все можно было удобно свалить на него, а не на президента. А если он уйдет, то критика может упасть на Зеленского", — сообщил депутат.

При этом два человека, которые знакомы с ходом расследования коррупции в отношении коррупции, заявили, что Зеленского заранее предупредили, что Ермак может быть причастен к делу.

"Ключевой вопрос (для Зеленского — ред.) такой: что для вас на первом месте — страна или друзья?" — сказал один из них.

На момент публикации Зеленский и Ермак не комментировали информацию о причастности главы Офиса президента к делу о хищениях в энергетике.

Ранее стало известно, что большинство из окружения Зеленского советовали ему уволить Ермака.

Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский сообщил, что многие депутаты президентской фракции поддерживают увольнение Ермака.

Еще один "слуга", Никита Потураев представил позицию ряда однопартийцев по коррупции в энергетике, впрочем, в этом заявлении не была упомянута фамилия Ермака.

Фокус сообщал, что 20 ноября прошла встреча Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". В частности, "слуги" готовы были выдвинуть ультиматум Зеленскому — требовали отставку главы Офиса президента Андрея Ермака, угрожая сложить мандаты, если требование не будет услышано.

А по информации нардепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, Давид Арахамия заявил главе государства о том, что увольнение главы Офиса президента является условием, чтобы продолжить работу Рады и проголосовать бюджет.