"Почти все": ключевые чиновники говорят Зеленскому уволить Ермака, — УП

Приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому ключевые представители власти советуют главе государства уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. Призывы звучат после громкого коррупционного скандала, который вспыхнул в результате резонансного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "Мидас".

Президент в течение последней недели провел встречи с политиками из собственной команды в поисках решения, которое бы могло позволить стабилизировать ситуацию в государстве, которую пошатнул масштабный коррупционный скандал. Об этом рассказало издание "Украинская правда".

О части из ряда встреч стало известно из публичных отчетов: речь идет о переговорах с премьер-министром Юлией Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым, главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым и тому подобное.

Издание пишет, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, что Зеленский получил различные рекомендации и идеи по урегулированию ситуации. Однако практически всех их объединял совет уволить Андрея Ермака с должности главы ОП. Соответствующее решение президенту посоветовали принять "почти все, не сговариваясь".

Источник из "Слуг народа", с которым разговаривали корреспонденты УП, отметил, что проще посчитать тех лиц, которые не просили Владимира Зеленского об отставке Андрея Ермака.

В то же время среди представителей фракции "Слуга народа" уже успела сформироваться отдельная "коалиция", которая даже угрожает покинуть фракцию в случае, если решение об увольнении Ермака не будет принято.

Стоит заметить, что среди тех, кто призывает также Владимира Зеленского уволить Ермака, народный депутат Марьяна Безуглая. Она 12 ноября заявила, что глава ОП якобы "имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует президента, и использует их для собственного усиления".

Сам Андрей Ермак недавно в интервью для издания Politico заявлял о том, что Владимир Зеленский "является очень принципиальным человеком", призвав не подозревать президента в коррупции.

