Гринчук и Галущенко уволят: в УП узнали имена кандидатов, которые могут возглавить Минэнерго и Минюст

18 ноября Верховная Рада планирует уволить министра юстиции Германа Галущенко, как и министра энергетики Светлану Гринчук на фоне масштабного коррупционного скандала в "Энергоатоме". И хотя замену им еще не нашли, однако есть ряд кандидатов на должности.

На должность министра энергетики рассматривается по меньшей мере четыре кандидата, тогда как на Минюст пока известно об одном кандидате. Об этом рассказало издание "Украинская правда".

Кто может возглавить Минэнерго и Минюст вместо Гринчук и Галущенко

В Минэнерго сейчас рассматриваются следующие кандидаты на должность министра энергетики:

Сергей Корецкий — руководитель "Нафтогаза";

Андрей Герус — нардеп энергетического комитета ВР;

Андрей Жупанин — нардеп энергетического комитета ВР;

Юрий Камельчук — нардеп энергетического комитета ВР.

Зато на должность министра юстиции рассматривается пока единственный кандидат — Тарас Качка, вице-премьер по евроинтеграции.

В то же время, как пишет издание, власть еще не определилась, кто именно может занять должности руководителей министерств. Несмотря на то, что увольнение Гринчук и Галущенко планируют осуществить 18 ноября, в ходе ближайшего заседания Верховной Рады, вряд ли сразу будут назначены новые министры.

Руководитель одного из комитетов ВРУ рассказал СМИ, что сейчас кандидатов на должность министров можно разделить на две категории: те, кого "хотели бы назначить", но которые отказываются от этого, и те, "кто сам просится, но не хотят".

К примеру, как отметил собеседник медиа из ВРУ, Сергей Корецкий, которого хотят назначить на должность министра энергетики, несколько раз отказался от предложения, объясняя это тем, что недавно пришел в НАК. Однако представитель "Слуги народа" рассказал в комментарии УП, что Корецкий якобы не хочет "бросать все в "Нафтогазе" на старте отопительного сезона, где уже начал налаживать процессы "под себя".

Что касается Минюста, то ситуация другая, поскольку премьер-министр Юлия Свириденко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому "объединить функционал". Она предлагает вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку также министром юстиции, однако поддержки, как пишет издание, в этом решении пока не получила.

Наиболее вероятный сценарий 18 ноября — это увольнение Гринчук и Галущенко, после чего правительство назначит и. о. министров указанных министерств, которые будут выполнять работу, пока будут продолжаться поиски.

Почему увольняют Гринчука и Галущенко

10 ноября в пресс-службе НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме", участники которой получали 10-15% "откатов" от контрактов с контрагентами компании. Стало известно, что расследователи проводят обыски в частности у Гринчук и Галущенко.

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об отстранении Галущенко от должности министра юстиции, поскольку его имя фигурировало на пленках, обнаруженных в ходе операции "Мидас".

Зато Гринчук после новостей о возможном увольнении в связи с коррупционной схемой 10 ноября заявила о том, что "не понимает претензий" в свою сторону.