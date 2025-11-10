Министр энергетики Гринчук прокомментировала свое возможное увольнение: "Я не понимаю претензий"

В день, когда НАБУ и САП сообщили об операции "Мидас" и огромных хищениях на строительстве защиты на энергообъектах, а нардеп Ярослав Железняк подал в Верховную Раду постановления об увольнении с должностей министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, последняя только к вечеру дала первый комментарий по этому поводу.

На брифинге в Министерстве энергетики Украины, отвечая на вопрос журналиста о поданных Железняком документах на ее увольнение, она сказала, что никак не будет на это реагировать. Соответствующее видео опубликовал канал "Мы – Украина".

"Я не буду на это, честно говоря, сейчас реагировать, потому что я не понимаю претензий. Моя основная работа, основная реакция на все – это продолжать готовиться к тяжелой зиме, которая нас ждет", – заявила она.

Гринчук подчеркнула, что делает свою работу.

"Моя работа – это скоординировать все энергетические компании, это обеспечить ремонтную компанию, это обеспечить подготовку к зиме и прохождение ее. Это то, на что я должен реагировать и на чем должна быть сосредоточена в первую очередь. Это те задачи, которые передо мной ставит президент, премьер-министр, ну и, в принципе".

Во время брифинга глава энергетического ведомства заверила, что половина объектов критических элементов на атомных станциях, за защиту которых отвечает "Энергоатом", готова на 100%, а также пообещала, что графики отключений будут уменьшаться.

Однако она добавила, что ситуация может изменяться с каждой последующей атакой, и все "должны быть готовы к тому, что ситуация может ухудшаться".

Что касается Германа Галущенко и Министерства юстиции Украины, то там пока продолжают хранить молчание.

Напомним, что на данный момент известно о расследовании НАБУ и САП по делу о коррупции в энергетике.

Также сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию и пообещали содействие.

Свой комментарий дал и "Энергоатом", подтвердив обыски в офисе компании.