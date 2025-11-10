"Мы поддерживаем это": у Зеленского прокомментировали обыски НАБУ у Миндича и в "Энергоатоме"

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировал на расследование, проведенное НАБУ и САП, которое касается схемы хищения в сфере энергетики. Он отметил, что обязательно должна быть "неотвратимость наказания".

Литвин отметил, что если сейчас есть такое обвинение, то нужно провести все необходимые процессуальные действия, в частности подозрения. Об этом советник Зеленского сказал в комментарии "Суспільному".

"Очевидно, что должна быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение — должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", — заявил Литвин.

При этом он подчеркнул, что пока появились лишь несколько видео от НАБУ без юридических деталей. В то же время, по словам советника президента, когда юридические детали появятся, Офис президента будет поддерживать и "другие процессуальные действия".

Обыски НАБУ и САП в "Энергоатоме" — последние новости

10 ноября стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Впоследствии НАБУ и САП опубликовали официальную информацию о том, что обыски проходят в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В целом проведение операции предусматривало 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у экс-главы Минэнерго, действующего министра юстиции Германа Галущенко и в "Энергоатоме".

Позже Железняк подал в парламент заявление об увольнении Галущенко с должности министра юстиции.

В "Энергоатоме" подтвердили проведение обысков и отметили, что полностью способствуют проведению процессуальных действий.

А вот народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к главе СБУ Василию Малюку с вопросом — почему его ведомство "не видело российского влияния в "Энергоатоме", и что он будет теперь с этим делать.

Во время следственных мероприятий в доме одного из фигурантов нашли блокнот с надписью "Служба безопасности президента Российской Федерации".