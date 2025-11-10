"Энергоатом" подтвердил проведение обысков: САП расследует "слив" секретной информации

Акционерное общество "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подтвердило обыски в офисе 10 ноября, которые проводят представители НАБУ и САП. Параллельно с этим создана комиссия, которая будет расследовать возможную утечку данных, чем могли воспользоваться фигуранты уголовного производства.

В "Энергоатоме" заверили, что полностью сотрудничает со следственными органами, предоставляет все запрашиваемые материалы и способствует объективному и прозрачному расследованию.

"Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем выяснении всех обстоятельств", – говорится в официальном сообщении.

Тем временем в САП создали комиссию для проведения служебного расследования по возможной утечке данных досудебного расследования НАБУ и САП.

Вероятнее всего, речь идет о том, что один из фигурантов дела Тимур Миндич смог покинуть Украину за несколько часов до того, как к нему с обысками нагрянули детективы антикоррупционных органов.

Відео дня

Расследование инициировал глава САП Александр Клименко на основании рапорта одного из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющей процессуальное руководство по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряда других дел.

"Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных и процессуальных решений", – заявили в прокуратуре.

Маховик коррупционного скандала продолжает раскручиваться. Сегодня же следователи сообщили, что легализация средств, "отмытых" на строительстве защитных сооружений над энергообъектами, проводилась через офис преступной организации в центре Киева, который принадлежал семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача, обвиненного в Украине в госизмене.

В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около $100 миллионов.

Напомним, что известно о скандале вокруг коррупции в энергетике с участием высокопоставленных чиновников.