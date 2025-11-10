Операция "Мидас": первые детали скандала с коррупцией в энергетике (фото, видео)

10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

На документирование деятельности "высокоуровневой преступной организации в сфере энергетики и обороны" детективы потратили 15 месяцев и записали 1000 аудиочасов разговоров, сообщили в НАБУ. Операция получила название "Мидас".

В ходе расследования, утверждают правоохранители, выяснилось, что участники этой организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, акционерное общество "НАЭК "Энергоатом".

Операция "Мидас": что известно

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что на протяжении 15 месяцев работы проведено более 70 обысков, к которым были привлечены все детективы Бюро.

"Коррупция в энергетике, отмывание денег, незаконное обогащение", – перечисляет Абакумов.

НАБУ так же опубликовали первые отрывки разговора с участием "Рокета", "Карлсона", "Тенора", где обсуждается схема откатов на строительстве защитных сооружений.

Спустя два часа после первой публикации детективы раскрыли первые детали схемы. Согласно обнародованным данным, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум"", – говорится в публикации.

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", – подчеркнули в НАБУ.

Они добавили, что, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

В НАБУ раскрыли первые детали грандиозного коррупционного скандала в высших эшелонах власти

Кто фигурирует в деле

Если в НАБУ имена фигурантов не разглашают, то народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк озвучивает тех, кто, якобы, является участниками схематоза. По его словам, это – бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич, а также четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Железняк также дает свою расшифровку участников аудиозаписи, согласно которой Карлсон – это Тимур Миндич, Профессор – Герман Галущенко, экс-министр энергетики, а сейчас – министр юстиции, тенор – Дмитрий Басов, а Рокет – Игорь Миронюк, которого народный депутат называет советником Галущенко и "вечным помощником" Андрея Деркача, украинского экс-нардепа, подозреваемого в госизмене, который стал сенатором Архангельской области в РФ.

Еще среди фигурантов схем, как утверждает депутат, – член НКРЭКП Сергей Пушкарь, который еще три месяца назад был исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома", а также Якоб Хартмут, вице-президент, исполняющий обязанности члена правления акционерного общества "Энергоатома".

"Он считается прямой отдельной фигурой, которая не подчиняется Галущенко, а прямо Миндичу", – пишет автор.

Железняк так же намекает, что Светлана Гринчук якобы "была на зарплате" у участников схемы.

Подчеркнем, что официальные госструктуры эту информацию не комментировали.

Тем временем Железняк подал в парламент заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции за системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с Деркачом, а также министра энергетики Светланы Гринчук.

"Она тоже представитель интересов Миндича в правительстве, до этого представляла его интересы в должности министра экологии", – написал Железняк.

На данный момент в Министерстве энергетики ситуацию никак не комментируют. Молчат пока что и в кабинете министров Украины.

Тимур Миндич: обыски и побег из Украины

"Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщила, что детективы НАБУ и САП пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Однако бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95", а также соратник президента Владимира Зеленского, покинул страну за несколько часов до этого.

О том, что НАБУ проводят обыски у Миндича, написал также Ярослав Железняк.

В Государственной пограничной службе отказались комментировать выезд предпринимателя. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина заявил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины Тимура Миндича 10 ноября.

Параллельно с обысками у Миндича, аналогичные действия правоохранители проводят и у Германа Галущенка, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Интересные находки после обысков у фигурантов расследования

Что еще известно о Тимуре Миндиче

В опубликованном в марте 2024 года расследовании по связанной с ОП телекомпании журналисты Bihus.info отмечали, один из бенефициарных владельцев "Квартала 95" Тимур Миндич в марте 2020-го мог несколько раз приезжать в Офис президента, а во время предвыборной кампании в 2019-м президент Украины Владимир Зеленский ездил на его "Мерседесе".

Также журналисты Bihus.Info 20 мая опубликовали расследование о возведении укреплений Вооруженных сил Украины в Херсонской и Житомирской областях, расследователи выяснили, что причастные к строительству компании могут иметь связь с близким к Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем.

Тимур Миндич – близкий соратник президента Владимира Зеленского

14 апреля Ярослав Железняк заявил со ссылкой на собственные источники, что Белый дом готовил санкции США против окружения Зеленского, чтобы заставить украинскую власть подписать соглашение о ресурсах. По словам нардепа, в списках фигурировал в том числе бизнесмен и продюсер Тимур Миндич. Железняк также заявлял, что Миндича называют "кошельком" Офиса президента и "смотрящим" за строительной отраслью и энергетикой.

В июле журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в бизнес-кругах писали, что детективы НАБУ и САП зафиксировали разговоры Тимура Миндича во время прослушивания в квартире, где президент Украины Владимир Зеленский за пять лет до того праздновал день рождения. Эту информацию правоохранители также не комментировали.

В августе НАБУ взялось проверять Fire Point — одного из главных производителей дронов глубокого удара. В частности, детективов интересовало, могла ли компания вводить правительство в заблуждение относительно стоимости своих дронов и объемов поставок. Отдельно правоохранители выясняли, является ли совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич конечным бенефициаром производителя.

Что говорят в Офисе Генерального прокурора

В Офисе Генпрокурора об обысках у высокопоставленных чиновников и на момент подготовки материала ничего не сообщалось. Вместо этого в ведомстве отчитались, что направили в суд обвинительный акт в отношении свидетеля Юсуфа Мамешева в уголовном производстве по факту пособничества детектива НАБУ Руслане Магамедрасулова и его отца государству-агрессору и злоупотребления влиянием – по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 384 УК Украины (предоставление заведомо ложных показаний).

Последних подозревают в попытке продажи технической конопли в РФ.

Свое слово по поводу происходящего сказал Владимир Кудрицкий, экс-глава "Укрэнерго", которого недавно арестовали, а затем отпустили под залог. Следствие считает, что Кудрицкий вместе со львовским бизнесменом Александром Гринкевичем могли быть причастны к мошенническому завладению средствами компании во время проведения тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году. Он последовательно отрицал все обвинения против него.

"Мое личное мнение – мы именно ради этого в июле защищали НАБУ. И именно поэтому нам много лет разные подонки рассказывают сказки о "внешнем управлении". Потому что боятся упустить возможность грабить государство во время войны", – написал Кудрицкий в Facebook, поделившись публикацией НАБУ об обысках и фото с сумками, полными денег.

Напомним, в мае министр энергетики Герман Галущенко своим приказом от 24 октября 2024 года сузил рынок проверки дымовых и вентиляционных каналов, на который смогла пройти только одна фирма — ООО "Специализированная организация "Спецгаз".

Также сообщалось, что Россия, по словам министра Галущенко, за три года полномасштабного вторжения нанесла более 30 массированных комплексных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.