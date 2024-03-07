10 млн в месяц: связанная с ОП телекомпания получает сотни миллионов от канала "Рада", — Bihus (видео)

Прежде считалось, что компания Kinokit имеет отношение к бывшему замглавы ОП Кириллу Тимошенко, сейчас выяснились новые подробности. По данным журналистов, в 2022 году телеканал "Рада", перечислил ей 147 млн гривен, в 2023-м — 109, 9 млн, в 2024-м — почти 105 млн гривен.

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ООО Kinokit регулярно выигрывает тендеры государственного телеканала "Рада". На тайном художественном конкурсе его руководство выбирает компанию, которая за 100 млн гривен в год делает контент для телемарафона. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.info.

Господряды уже третий год кряду идут одной и той же частной компании Kinokit, которая в течение этого времени получила заказов от государственного канала "Рада" больше чем на 350 млн гривен.

Еще до начала полномасштабного вторжения госканал "Рада" решил изменить прежний формат. Ушли в прошлое длительные заседания парламента, также были обещаны новые авторские материалы. Появилась новая студия, и значительно возрос бюджет.

Вместе с тем всеми работами по части контента занимался частная продакшн-компания.

После начала большой войны "Рада", как и "Интер", "1+1", Ми-Україна", ICTV, "Перший", стала участницей телемарафона

Договоры с Kinokit не разрывались, напротив в 2022 году телеканал перечислил этой компании 147 384 798 гривен. То есть она получала по 10 млн гривен в месяц.

Сотни миллионов от телеканала "Рада"

Причем самые большие средства были перечислены согласно договору, который даже не публиковался на Prozorro

Сумма контракт телеканалом "Рада" в 2022 году

В 2023 компания получила 109 920 057 гривен.

Сумма контракта с телеканалом "Рада" в 2023 году

В текущем году "Рада" и Kinokit подписали соглашение почти на 105 млн гривен.

Контракт 2024 года

Первые госзаказы у Kinokit начали появляться в 2019-м, когда к власти пришел Владимир Зеленский со своей командой, отмечают журналисты.

Прежде считалось, что компания связана с ОП через посредство бывшего заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, впоследствии выяснились новые подробности.

Юлия Дроздова

Владелица компании — Юлия Дроздова, не медиаменеджер, не предприниматель, а актриса из Одессы.

Юлия Дроздова

Юлия Дроздова

Она также была советником по юридической части компании Meylor Global LLP, которая специализируется в производстве искусственных алмазов. Компания зарегистрирована в Лондоне.

Ее бенефициар — Тимур Миндич, кинопродюсер, бизнесмен и один из бенефициарных владельцев "95-го квартала".

Тимур Миндич

Тимур Миндич

До президентства совладельцем компании также был и Владимир Зеленский. На "Мерседесе" Миндича Зеленский ездил во время предвыборной кампании в 2019-м. По данным "Схем", в марте 2020-го Миндич мог несколько раз в неделю приезжать в Офис президента.

Расследование журналистов

В квартире Миндича в разгар карантина, в январе 2021-го, президенту устроили сюрприз ко дню рождения.

Миндич — очень близкий к президенту и ОП человек, а официальная владелица Kinokit Дроздова, оказавшаяся в успешном продакшене, прежде была просто юридическим советником в бизнесе Миндича.

На вопрос о том, сколько Дроздова инвестировала в компанию, она ответила, что подписала договор о неразглашении. По ее словам, ее появление в компании и первые контракты с телеканалом "Рада" не связаны. Она также утверждает, что Тимур Миндич не влияет на деятельность компании.

Журналисты сообщили, что Kinokit начал получать госконтракты после прихода к власти Зеленского.

"Вначале это были небольшие подряды, как то: трансляции мероприятий с участием президента, празднование дня физкультуры и спорта, техподдержка национальной общественной телерадиокомпании", — сообщили авторы расследования.

Со временем стоимость заказов росла. Почти 250 тысяч гривен компания получила за техсопровождение саммита "Крымская платформа", или 1, 25 млн к 30-й годовщине Независимости.

Еще 1,145 млн компания получила в качестве господдержки игрового фильма "Я сама".

Фильм "Я сама".

Сотни миллионов от "Рады"

Сотрудничество с парламентским телеканалом "Рада" стало приносить компании Kinokit заказы уже на сотни миллионов.

Объявление телеканала "Рада"

"Объявление о том, что "Рада" будет раздавать 100 млн на 2024-й год. Объявление не в системе Prozorro, а только на сайте "Рады", в PDF-файле", — отмечается в сюжете.

Потенциальным участникам конкурса предоставили лишь 7 рабочих дней, чтобы подать концепцию контента канала на весь 2024 год.

Условия контракта

Журналисты попытались выяснить, кто еще, кроме Kinokit, участвовал в конкурсе на получение средств из бюджета. Представители канала ответили на запрос формально.

Ответ телеканала "Рада"

Как проходил конкурс на госконтракт

В конкурсе участвовало только три компании, одна из которых сошла с дистанции еще до оглашения результатов. Оставался один конкурент — "Файно-Компани".

Конкуренты Kinokit

Представителям этой компании ответили, что есть вопросы "по безопасности, материальным возможностям, штату" и "соответствию всем требованиям".

За производство контента Kinokit получает оплату также и от других участников телемарафона.

"По сути то, что показывает государственный канал, готовит частная компания, чьи связи ведут к окружению президента <…> Телеканал "Рада" — это в первую очередь телеканал, с журналистами операторами… И вместо того, чтобы за бюджетные миллионы наращивать собственную базу, деньги отдают частному ООО, которое и самое выросло до размеров целого телеканала", — делают вывод журналисты.

Напомним, что, по данным журналистов, сотрудники СБУ, которые следили за Bihus.Info, оказались в зоне боестолкновений.

Ранее сообщалось, что после скандал с Bihus.Іnfo глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7 и пообещал защищать свободу слова.