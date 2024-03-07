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Украина

10 млн в месяц: связанная с ОП телекомпания получает сотни миллионов от канала "Рада", — Bihus (видео)

Телеканал "Рада"
Фото: Скрин видео | Тимур Миндич, кинопродюсер, бизнесмен и один из бенефициарных владельцев "95-го квартала"

Прежде считалось, что компания Kinokit имеет отношение к бывшему замглавы ОП Кириллу Тимошенко, сейчас выяснились новые подробности. По данным журналистов, в 2022 году телеканал "Рада", перечислил ей 147 млн гривен, в 2023-м — 109, 9 млн, в 2024-м — почти 105 млн гривен.

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ООО Kinokit регулярно выигрывает тендеры государственного телеканала "Рада". На тайном художественном конкурсе его руководство выбирает компанию, которая за 100 млн гривен в год делает контент для телемарафона. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.info.

Господряды уже третий год кряду идут одной и той же частной компании Kinokit, которая в течение этого времени получила заказов от государственного канала "Рада" больше чем на 350 млн гривен.

Еще до начала полномасштабного вторжения госканал "Рада" решил изменить прежний формат. Ушли в прошлое длительные заседания парламента, также были обещаны новые авторские материалы. Появилась новая студия, и значительно возрос бюджет.

Вместе с тем всеми работами по части контента занимался частная продакшн-компания.

телемарафон Fullscreen
После начала большой войны "Рада", как и "Интер", "1+1", Ми-Україна", ICTV, "Перший", стала участницей телемарафона

Договоры с Kinokit не разрывались, напротив в 2022 году телеканал перечислил этой компании 147 384 798 гривен. То есть она получала по 10 млн гривен в месяц.

Сотни миллионов от телеканала "Рада" Fullscreen
Сотни миллионов от телеканала "Рада"
телемарафо, договор Fullscreen
Причем самые большие средства были перечислены согласно договору, который даже не публиковался на Prozorro
телеканала "Рада" Fullscreen
Сумма контракт телеканалом "Рада" в 2022 году

В 2023 компания получила 109 920 057 гривен.

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Сумма контракта с телеканалом "Рада" в 2023 году

В текущем году "Рада" и Kinokit подписали соглашение почти на 105 млн гривен.

Контракт 2024 года Fullscreen
Контракт 2024 года

Первые госзаказы у Kinokit начали появляться в 2019-м, когда к власти пришел Владимир Зеленский со своей командой, отмечают журналисты.

Прежде считалось, что компания связана с ОП через посредство бывшего заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, впоследствии выяснились новые подробности.

Юлия Дроздова

Владелица компании — Юлия Дроздова, не медиаменеджер, не предприниматель, а актриса из Одессы.

Юлия Дроздова Fullscreen
Юлия Дроздова
Юлия Дроздова Fullscreen
Юлия Дроздова

Она также была советником по юридической части компании Meylor Global LLP, которая специализируется в производстве искусственных алмазов. Компания зарегистрирована в Лондоне.

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Ее бенефициар — Тимур Миндич, кинопродюсер, бизнесмен и один из бенефициарных владельцев "95-го квартала".

Тимур Миндич Fullscreen
Тимур Миндич
Тимур Миндич Fullscreen
Тимур Миндич

До президентства совладельцем компании также был и Владимир Зеленский. На "Мерседесе" Миндича Зеленский ездил во время предвыборной кампании в 2019-м. По данным "Схем", в марте 2020-го Миндич мог несколько раз в неделю приезжать в Офис президента.

Расследование журналистов

В квартире Миндича в разгар карантина, в январе 2021-го, президенту устроили сюрприз ко дню рождения.

Миндич — очень близкий к президенту и ОП человек, а официальная владелица Kinokit Дроздова, оказавшаяся в успешном продакшене, прежде была просто юридическим советником в бизнесе Миндича.

На вопрос о том, сколько Дроздова инвестировала в компанию, она ответила, что подписала договор о неразглашении. По ее словам, ее появление в компании и первые контракты с телеканалом "Рада" не связаны. Она также утверждает, что Тимур Миндич не влияет на деятельность компании.

Журналисты сообщили, что Kinokit начал получать госконтракты после прихода к власти Зеленского.

"Вначале это были небольшие подряды, как то: трансляции мероприятий с участием президента, празднование дня физкультуры и спорта, техподдержка национальной общественной телерадиокомпании", — сообщили авторы расследования.

Со временем стоимость заказов росла. Почти 250 тысяч гривен компания получила за техсопровождение саммита "Крымская платформа", или 1, 25 млн к 30-й годовщине Независимости.

Еще 1,145 млн компания получила в качестве господдержки игрового фильма "Я сама".

Фильм "Я сама". Fullscreen
Фильм "Я сама".

Сотни миллионов от "Рады"

Сотрудничество с парламентским телеканалом "Рада" стало приносить компании Kinokit заказы уже на сотни миллионов.

Объявление телеканала "Рада" Fullscreen
Объявление телеканала "Рада"

"Объявление о том, что "Рада" будет раздавать 100 млн на 2024-й год. Объявление не в системе Prozorro, а только на сайте "Рады", в PDF-файле", — отмечается в сюжете.

Потенциальным участникам конкурса предоставили лишь 7 рабочих дней, чтобы подать концепцию контента канала на весь 2024 год.

Условия контракта Fullscreen
Условия контракта

Журналисты попытались выяснить, кто еще, кроме Kinokit, участвовал в конкурсе на получение средств из бюджета. Представители канала ответили на запрос формально.

Ответ телеканала "Рада" Fullscreen
Ответ телеканала "Рада"

Как проходил конкурс на госконтракт

В конкурсе участвовало только три компании, одна из которых сошла с дистанции еще до оглашения результатов. Оставался один конкурент — "Файно-Компани".

Конкуренты Kinokit Fullscreen
Конкуренты Kinokit

Представителям этой компании ответили, что есть вопросы "по безопасности, материальным возможностям, штату" и "соответствию всем требованиям".

За производство контента Kinokit получает оплату также и от других участников телемарафона.

"По сути то, что показывает государственный канал, готовит частная компания, чьи связи ведут к окружению президента <…> Телеканал "Рада" — это в первую очередь телеканал, с журналистами операторами… И вместо того, чтобы за бюджетные миллионы наращивать собственную базу, деньги отдают частному ООО, которое и самое выросло до размеров целого телеканала", — делают вывод журналисты.

Напомним, что, по данным журналистов, сотрудники СБУ, которые следили за Bihus.Info, оказались в зоне боестолкновений.

Ранее сообщалось, что после скандал с Bihus.Іnfo глава СБУ Василий Малюк встретился с послами G7 и пообещал защищать свободу слова.