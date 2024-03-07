10 млн на місяць: пов'язана з ОП телекомпанія отримує сотні мільйонів від каналу "Рада", — Bihus (відео)

Раніше вважалося, що компанія Kinokit має стосунок до колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка, зараз з'ясувалися нові подробиці. За даними журналістів, у 2022 році телеканал "Рада" перерахував їй 147 млн гривень, у 2023-му — 109,9 млн, у 2024-му — майже 105 млн гривень.

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ТОВ Kinokit регулярно виграє тендери державного телеканалу "Рада". На таємному мистецькому конкурсі його керівництво обирає компанію, яка за 100 млн гривень на рік робить контент для телемарафону. Про це йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.info.

Держпідряди вже третій рік поспіль ідуть одній і тій самій приватній компанії Kinokit, яка впродовж цього часу отримала замовлення від державного каналу "Рада" на понад 350 млн гривень.

Ще до початку повномасштабного вторгнення держканал "Рада" вирішив змінити колишній формат. Пішли в минуле тривалі засідання парламенту, також були обіцяні нові авторські матеріали. З'явилася нова студія, і значно зріс бюджет.

Водночас усіма роботами щодо контенту займалася приватна продакшн-компанія.

Після початку великої війни "Рада", як і "Інтер", "1+1", Мі-Україна", ICTV, "Перший", стала учасницею телемарафону

Договори з Kinokit не розривалися, навпаки у 2022 році телеканал перерахував цій компанії 147 384 798 гривень. Тобто вона отримувала по 10 млн гривень на місяць.

Сотні мільйонів від телеканалу "Рада"

Причому найбільші кошти було перераховано згідно з договором, який навіть не публікувався на Prozorro

Сума контракт телеканалом "Рада" у 2022 році

У 2023 році компанія отримала 109 920 057 гривень.

Сума контракту телеканалом "Рада" у 2023-му

У поточному році "Рада" і Kinokit підписали угоду майже на 105 млн гривень.

Контракт 2024 року

Перші держзамовлення у Kinokit почали з'являтися у 2019-му, коли до влади прийшов Володимир Зеленський зі своєю командою, зазначають журналісти.

Раніше вважалося, що компанія пов'язана з ОП за посередництвом колишнього заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, згодом з'ясувалися нові подробиці.

Юлія Дроздова

Власниця компанії — Юлія Дроздова, не медіаменеджерка, не підприємиця, а акторка з Одеси.

Юлія Дроздова

Юлія Дроздова

Вона також була радницею з юридичної частини компанії Meylor Global LLP, яка спеціалізується у виробництві штучних алмазів. Компанія зареєстрована в Лондоні.

Юлія Дроздова

Її бенефіціар — Тимур Міндіч, кінопродюсер, бізнесмен і один із бенефіціарних власників "95-го кварталу".

Тимур Міндич

Тимур Міндич

До президентства співвласником компанії також був і Володимир Зеленський. На "Мерседесі" Міндіча Зеленський їздив під час передвиборчої кампанії у 2019-му. За даними "Схем", у березні 2020-го Міндіч міг кілька разів на тиждень приїжджати в Офіс президента.

Розслідування журналістів

У квартирі Міндіча в розпал карантину, у січні 2021-го, президенту влаштували сюрприз до дня народження.

Міндіч — дуже близька до президента й ОП людина, а офіційна власниця Kinokit Дроздова, яка опинилася в успішному продакшені, раніше була просто юридичним радником у бізнесі Міндіча.

На запитання про те, скільки Дроздова інвестувала в компанію, вона відповіла, що підписала договір про нерозголошення. За її словами, її поява в компанії та перші контракти з телеканалом "Рада" не пов'язані. Вона також стверджує, що Тимур Міндіч не впливає на діяльність компанії.

Журналісти повідомили, що Kinokit почав отримувати держконтракти після приходу до влади Зеленського.

"Спочатку це були невеликі підряди, як-от: трансляції заходів за участю президента, святкування дня фізкультури та спорту, техпідтримка національної громадської телерадіокомпанії", — повідомили автори розслідування.

Згодом вартість замовлень зростала. Майже 250 тисяч гривень компанія отримала за техсупровід саміту "Кримська платформа", або 1,25 млн до 30-ї річниці Незалежності.

Ще 1,145 млн компанія отримала як держпідтримку ігрового фільму "Я сама".

Фільм "Я сама".

Сотні мільйонів від "Ради"

Співпраця з парламентським телеканалом "Рада" стала приносити компанії Kinokit замовлення вже на сотні мільйонів.

Оголошення телеканалу "Рада"

"Оголошення про те, що "Рада" роздаватиме 100 млн на 2024-й рік. Оголошення не в системі Prozorro, а тільки на сайті "Ради", у PDF-файлі", — зазначається в сюжеті.

Потенційним учасникам конкурсу надали лише 7 робочих днів, щоб подати концепцію контенту каналу на весь 2024 рік.

Умови контракту

Журналісти спробували з'ясувати, хто ще, крім Kinokit, брав участь у конкурсі на отримання коштів з бюджету. Представники каналу відповіли на запит формально.

Відповідь телеканалу "Рада"

Як проходив конкурс на держконтракт

У конкурсі брали участь тільки три компанії, одна з яких зійшла з дистанції ще до оголошення результатів. Залишався один конкурент — "Файно-Компані".

Конкуренти Kinokit

Представникам цієї компанії відповіли, що є питання "щодо безпеки, матеріальних можливостей, штату" і "відповідності всім вимогам".

За виробництво контенту Kinokit отримує оплату також і від інших учасників телемарафону.

"По суті те, що показує державний канал, готує приватна компанія, чиї зв'язки ведуть до оточення президента <...> Телеканал "Рада" — це насамперед телеканал, із журналістами, операторами... І замість того, щоб за бюджетні мільйони нарощувати власну базу, гроші віддають приватному ТОВ, яке й саме виросло до розмірів цілого телеканалу", — роблять висновок журналісти.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, співробітники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинилися в зоні бойових зіткнень.

Раніше повідомлялося, що після скандалу з Bihus.Іnfo голова СБУ Василь Малюк зустрівся з послами G7 і пообіцяв захищати свободу слова.