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Україна

Працівники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинились в зоні бойових дій, — ЗМІ

СБУ, Служба безпеки України
Фото: СБУ | Ілюстративне фото

У відомстві на запит журналістів повідомили, що Ігор Кравченко, Євген Коноваленко та Тарас Садовник знаходяться у Донецькій та Луганській областях. Вони фігурували у скандалі навколо стеження за редакцією Bihus.Info.

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У Службі безпеки України запевнили, що їхні працівники, які стежили за журналістами, нині перебувають в зоні бойових дій. Про це 15 лютого повідомили у Bihus.Info.

Журналісти направляли у СБУ декілька запитань і отримали на них відповідь.

Медійники цікавились наступним:

  • Про кого саме йшлося в коментарі СБУ щодо кадрових рішень в Департаменті захисту національної державності?
  • Чи продовжують виконувати свої службові обов'язки представники ДЗНД СБУ Ігор Кравченко, Євген Коноваленко та Тарас Садовник? Чи будуть вони відсторонені?
  • Хто зараз виконує обов'язки керівника Департаменту захисту національної державності?

"У відповіді СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово призначено Андрія Іщука. А фігуранти нашого розслідування начебто вже в Донецькій та Луганській областях", — передали у Bihus.Info.

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Фото: Bihus.Info

Працівники СБУ стежили за журналістами Bihus.Info: деталі

16 січня у мережі з’явилось відео, на якому українські журналісти вживають заборонені речовини та домовляються про їх придбання. Згодом у Bihus.Info вийшло розслідування про те, що за ними стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. У редакції інформували, що групу очолював Ігор Кравченко, серед його підлеглих впізнали Євгена Коноваленка та Тараса Садовника.

Після скандалу через прослуховування журналістів у Верховну Раду викликали голову СБУ Василя Малюка. Керівника ДЗНД водночас було звільнено. Малюк заявляв, що за незаконні дії має бути покарання.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій отримала заочно підозру від СБУ. У відомстві заявили, що вона публічно хвалила президента РФ Володимира Путіна та закликала до захоплення України.