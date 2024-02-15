Працівники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинились в зоні бойових дій, — ЗМІ
У відомстві на запит журналістів повідомили, що Ігор Кравченко, Євген Коноваленко та Тарас Садовник знаходяться у Донецькій та Луганській областях. Вони фігурували у скандалі навколо стеження за редакцією Bihus.Info.
У Службі безпеки України запевнили, що їхні працівники, які стежили за журналістами, нині перебувають в зоні бойових дій. Про це 15 лютого повідомили у Bihus.Info.
Журналісти направляли у СБУ декілька запитань і отримали на них відповідь.
Медійники цікавились наступним:
- Про кого саме йшлося в коментарі СБУ щодо кадрових рішень в Департаменті захисту національної державності?
- Чи продовжують виконувати свої службові обов'язки представники ДЗНД СБУ Ігор Кравченко, Євген Коноваленко та Тарас Садовник? Чи будуть вони відсторонені?
- Хто зараз виконує обов'язки керівника Департаменту захисту національної державності?
"У відповіді СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово призначено Андрія Іщука. А фігуранти нашого розслідування начебто вже в Донецькій та Луганській областях", — передали у Bihus.Info.
Працівники СБУ стежили за журналістами Bihus.Info: деталі
16 січня у мережі з’явилось відео, на якому українські журналісти вживають заборонені речовини та домовляються про їх придбання. Згодом у Bihus.Info вийшло розслідування про те, що за ними стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. У редакції інформували, що групу очолював Ігор Кравченко, серед його підлеглих впізнали Євгена Коноваленка та Тараса Садовника.
Після скандалу через прослуховування журналістів у Верховну Раду викликали голову СБУ Василя Малюка. Керівника ДЗНД водночас було звільнено. Малюк заявляв, що за незаконні дії має бути покарання.
Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій отримала заочно підозру від СБУ. У відомстві заявили, що вона публічно хвалила президента РФ Володимира Путіна та закликала до захоплення України.