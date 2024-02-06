Вчинки окремих осіб не можуть кидати тінь на кожного в СБУ: Малюк відреагував на скандал з Bihus.info

Очільник спецслужби під час доповіді у Раді запевнив, що через відповідну ситуацію зі стеженням за журналістами уже відбулась низка кадрових рішень.

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Депутати 6 лютого ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки України (СБУ) у Верховну Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Василь Малюк наголосив, що такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна".

Окрім того, за словами очільника СБУ, він направив подання на звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки, а президент України Володимир Зеленський ще 31 січня підписав відповідний указ.

"Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання", — наголосив Малюк.

Скандал зі стеженням за Bihus.info: деталі

16 січня в мережі опублікували відео з членами редакції Bihus.Info, які вживали наркотики. Журналісти з'ясували, що співробітники СБУ стежили за редакцією, коли та відпочивала в комплексі перед новим роком. Спецпризначенці встановили приховані камери в номерах ЗМІ. Звільнений начальник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко не спростував свою участь і Департаменту в операції.

Пізніше експрокурор Віктор Чумак пояснив, хто міг стежити за командою Bihus.Info. За його словами, приватна структура не могла залучити 30 осіб для налаштування стеження журналістів.

3 лютого нардеп Микола Тищенко розповів, що за журналістами стежили співробітники СБУ. За його словами, звільнений Роман Семенченко є "золотим фондом" СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.

5 лютого український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Романа Семенченка звільнили з посади голови Департаменту захисту національної державності СБУ через стеження за редакцією Bihus.Info.

Нещодавно редакторка проєкту Аліса Юрченко заявила, що під час підготовки матеріалу про прослуховування команди Bihus.Info працівниками Служби безпеки України журналісти продовжували фіксувати невідомих осіб, які намагалися вести стеження за ними.