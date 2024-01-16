У мережу потрапило відео, на якому співробітники Bihus.Info вживають наркотики: причетних звільнили

За словами засновника проєкту розслідувань Дениса Бігуса, усі співробітники пройдуть тести на вживання наркотиків, і в команді буде проведено "жорсткі кадрові зміни". Голова профільного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин заявив, що необхідно з'ясувати обставини шпигунства за співробітниками.

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З'явилося відео, на якому, як стверджується, співробітники інформаційного ресурсу Bihus.Info нібито вживають наркотики. Приховані зйомки, розміщені 16 січня на YouTube-каналі "Народна правда", демонструють, як оператори нібито вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі, спеціально організованому в заміському будинку під Києвом.

У відповідь на цю інформацію Денис Бігус, засновник Bihus.Info, висловився в Telegram і на YouTube, заявивши, що всі співробітники проекту пройдуть тести на вживання наркотиків, і в команді буде проведено "жорсткі кадрові зміни". Бігус вибачився перед аудиторією і зазначив, що запис було зроблено незаконно, але визнав факт вживання наркотиків кількома членами команди.

"Ми маємо бути чесними, адже вимагаємо чесності від інших. На жаль, частина команди порушила наші принципи та цінності, наслідком будуть жорсткі кадрові зміни. Така поведінка — вибір дорослих людей, проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен", — ідеться в повідомленні.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив свою думку з цього приводу, наголосивши, що посвідчення журналіста не повинно слугувати підставою для порушення закону. Проте він визнав неприпустимість прихованого фільмування, витоку відео та тиску на медіа, і висловив необхідність з'ясувати обставини шпигунства та публікації матеріалів.

При цьому Юрчишин зазначив, що це вже другий випадок інформаційної атаки на журналістів-розслідувачів протягом кількох днів. Раніше журналіст Юрій Ніколов повідомив про спробу залякування, коли невідомі у формі намагалися проникнути в його квартиру.

"Очікую, що правоохоронні органи відреагують на це свавілля щодо ЗМІ. Необхідно з'ясувати, хто і з якою метою шпигував і завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ", — написав Юрчишин.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач, співзасновник і редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що ввечері 14 січня невідомі намагалися потрапити до його квартири. За його словами, невідомі у формі обклеїли двері квартири записками, зокрема з написами "зрадник", "ухилянт".