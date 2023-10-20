Вживали "кокаїн для бідних": бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль були під наркотиками

Вживання стимулятора дозволило терористам вчиняти жахливі вбивства з почуттям спокою та байдужості. Одночасно наркотик був як "енергетик" та пригнічувував їхній апетит.

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Терористи ХАМАСУ під час нападу на Ізраїль 7 жовтня перебували під дією наркотиків. Вони вживали каптагон — синтетичний стимулятор амфетамінового ряду. Його знайшли у кишенях багатьох вбитих терористів. Про це пише The Jerusalem Post.

Цей стимулятор, таємно вироблявся в південній Європі та перевозився через Туреччину на споживчі ринки Аравійського півострова. Він також відомий як "кокаїн для бідних". Його вживання дозволило терористам здійснювати жахливі дії з почуттям спокою та байдужості. Одночасно це підтримувало їх як "енергетик" протягом тривалого часу та пригнічувало їхній апетит.

Каптагон: використовується ІДІЛ

Каптагон став відомим у 2015 році, коли з'ясувалося, що його вживають бойовики ІДІЛ для придушення страху перед проведенням терористичних операцій. Після того, як вплив ІДІЛ зменшився, його виробництво взяли на себе Сирія та Ліван.

Газа, зокрема, стала популярним ринком для наркотиків, особливо серед залежних молодих людей.

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Каптагон належить до сімейства амфетамінів. Спочатку препарат розробили для лікування розладів уваги, нарколепсії та депресії. Він викликає високу залежність, але попри це користується попитом на Близькому Сході і є доступним за ціною — в бідніших країнах його можна придбати за 1-2 долари, в багатших — він коштує до 20 доларів за таблетку.

Його основні ефекти включають збудження почуття ейфорії, зменшення потреби уві сні, пригнічення апетиту та забезпечення тривалої енергії.

За словами медичних працівників у Лівані та Сирії, каптагон вживають не лише бойовики, а й цивільні, які мають стрес від постійних бойових дій.

Нагадаємо, що експерти припускають, що палестинські бойовики можуть здивувати ізраїльські сили, якщо вони почнуть наземну фазу операції "Залізні мечі". Йдеться про потужні, далекобійні та високоточні ракети, здатні завдавати ударів углиб Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 12 громадян України.