"Смертельний сюрприз": в арсеналі ХАМАС може виявитися просунута і сучасна зброя, — WP

Експерти припускають, що палестинські бойовики можуть здивувати ізраїльські сили, якщо вони почнуть наземну фазу операції "Залізні мечі". Йдеться про потужні, далекобійні та високоточні ракети, здатні завдавати ударів углиб Ізраїлю.

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Палестинське угруповання ХАМАС може мати в розпорядженні технологічно просунуту зброю, яку буде застосовано в разі наземної операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) у Секторі Гази. Імовірно, бойовики сподіваються відтягнути на себе ізраїльські підрозділи, а потім раптово завдати удару по глибоких цілях на території Ізраїлю. Про це 19 жовтня написали оглядачі Washington Post.

"На думку аналітиків, які вивчають військовий потенціал угруповання, зі зростанням інтенсивності війни в Газі збільшуються і шанси на те, що ХАМАС піднесе смертельний сюрприз", — ідеться в матеріалі.

Журналісти згадали події 2016 року, коли в Тунісі було вбито такого собі Мохамеда Зуарі, який був інженером, що розробляв системи озброєння для бойовиків ХАМАС. Він працював над створенням підводного безпілотника-камікадзе, який міг би атакувати різноманітні морські об'єкти — нафтові вежі, кораблі, або портову інфраструктуру.

У 2021 ізраїльські сили знищили аналогічний дрон, запущений палестинцями, що може свідчити про наявність прихованих арсеналів сучасної високотехнологічної зброї у ХАМАС. Це ж підтверджується подіями 7 жовтня, коли бойовики застосували близько 35 безпілотників у межах операції "Повінь Аль-Акси".

Деякі експерти побоюються, що палестинці придбали технології для створення цілої низки нових видів зброї — від потужних мін і фугасів до високоточних боєприпасів. Деякі з них були розроблені інженерами ХАМАС за межами Гази, у більшості випадків за технічної підтримки Ірану.

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Британський експерт із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц у зв'язку з цим зазначив, що ХАМАС, імовірно, має такі самі просунуті можливості в плані озброєння, як і союзники з "Хезболли".

"Цілком імовірно, що у ХАМАС є можливості, які ми ще не бачили, але можемо побачити пізніше. Якщо ХАМАС діятиме за тією самою схемою, що і його союзник "Хезболла", то він може спробувати відтягнути на себе ізраїльські сили, а потім завдати несподіваного удару, можливо, по цілях, розташованих далеко від лінії фронту. Ідея полягає в тому, щоб перейти на вищий рівень ескалації, а потім витягнути кролика з капелюха", — зазначив Хінц.

Таким "кроликом" можуть виявитися підводний безпілотник або потужна високоточна ракета, яка здатна завдати значної шкоди важливим об'єктам інфраструктури або військовим базам за багато кілометрів. Крім того, бойовики можуть бути озброєні потужними засобами ураження броньованої техніки, що підтверджують дані американської розвідки.

Раніше західні аналітики пояснили, яким чином бойовикам ХАМАС вдалося прорвати повітряну оборону Ізраїлю, оснащену системами "Залізний купол". Вони зазначили, що атака палестинців продемонструвала приклад військової асиметрії, коли недорогі та численні засоби ураження долають дорожчу і високотехнологічну систему.